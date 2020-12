Consejero Jurídico del Gobierno de Jalisco justifica buscar magistratura

El titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Adrián Talamantes Lobato, descartó conflictos de intereses entre su actual cargo y la aspiración a ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE). El abogado rechazó que sea impulsado por el gobernador o que busque la presidencia del Poder Judicial Estatal.

El funcionario estatal negó que tenga “amarrado” el voto de la mayoría de los legisladores y aseveró que ha cumplido con todos los requisitos de ley, argumentó que no estaba obligado a solicitar licencia en la Consejería Jurídica para participar en el proceso de designación.

“Al gobernador simplemente en su momento le transmití mi inquietud de que quería participar y él respetuosamente me dijo que adelante. Desconozco esos apoyos (de la bancada de Movimiento Ciudadano) estoy participando como cualquiera de los 147 que estamos en esto. Yo no los he estado buscando (a los diputados), tampoco creo que sea el momento porque no se conocen los resultados del examen y no se conoce quiénes son los elegibles. No es conveniente que alguien que va llegando asuma la responsabilidad de presidir, no se me hace ni pertinente, ni conveniente”, precisó.

Sobre el examen teórico que se les aplicó, el consejero jurídico de la administración estatal dijo que identificó “dos o tres” preguntas que en su planteamiento podían generar confusión. Añadió que en la aplicación de la prueba tuvo un par de contratiempos con el sistema. Consideró que los inconvenientes no afectaron su resultado en la evaluación.

En su comparecencia ante diputados, Talamantes fue cuestionado por el emecista Héctor Pizano Ramos sobre qué le ha impedido al Judicial cumplir con la adecuada impartición de justicia que espera la sociedad, el aspirante respondió que el tema presupuestal es un impedimento que enfrentan los impartidores de justicia y acentúa la carga de trabajo; comentó que se debe impulsar mayor capacitación y un cambio de actitud entre algunos funcionarios para que pongan el máximo esfuerzo en sus responsabilidades.

El coordinador de la fracción emecista, Salvador Caro Cabrera, refirió que ha llamado la atención que alguien con un cargo en el Poder Ejecutivo pase a formar parte del Judicial y preguntó qué le aportaría al Supremo Tribunal. Talamantes dijo que contribuirá con su experiencia desde el punto de vista de los litigantes del justiciable, además de su integridad y probidad. Cuestionado por el diputado panista Gustavo Macías sobre la carga de trabajo, el candidato apuntó que se puede revertir aumentando las jornadas y no ceñirse a un horario.

En el Congreso del Estado se desahogó el segundo día de entrevistas a postulados por una magistratura, el ejercicio concluirá este miércoles. A más tardar el día 15 de diciembre el Legislativo designará a cinco magistradas, cuatro magistrados y un consejero de la Judicatura.

