Congreso nombró al contralor interno del SAE

Con 30 votos a favor, el pleno del Congreso del Estado aprobó la designación de Jorge Arturo Ventura Alfaro como contralor interno del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE). Ventura Alfaro trabajó en la pasada administración estatal y ocupó cargos dentro de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares de Jalisco (CNOP) ligada al PRI. El cargo estaba vacante desde diciembre pasado tras la renuncia de la ex titular.

También se nombró a Javier Jiménez Aguirre como director de la Unidad de Vigilancia, que tiene las funciones de contraloría interna de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ). Los legisladores descartaron inconvenientes legales por el parentesco de Jiménez Aguirre, que es hermano de la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa Fany Lorena Jiménez Aguirre.

En la convocatoria emitida para el cargo se establece como requisito no tener parentesco de consanguinidad en línea directa y colateral hasta cuarto grado, al día de su designación, con los titulares de las entidades sujetas a ser auditadas. La diputada Mirza Flores Gómez, presidenta de la Comisión de Vigilancia, sostuvo que ese impedimento no aplica pues la magistrada no es la titular del Tribunal.

Por otra parte, los diputados avalaron desechar solicitudes de suspensión contra los presidentes municipales de Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta y Tonalá; que enfrentaban estos procesos por juicios laborales.

NM