Congreso de Jalisco condena asesinato del ex diputado Jesús Zúñiga

En el Congreso del Estado, diputados locales condenaron el asesinato de José de Jesús Zúñiga Mendoza quien fue integrante de la 62 Legislatura estatal.

El coordinador de la fracción priista, Hugo Contreras Zepeda, lamentó los hechos en los que su compañero de partido fue privado de la vida en el municipio de Autlán. Lo recordó como un hombre de trabajo y servicio, comprometido con el sector cañero al que encabezó.

“Que el Gobierno Federal y del Estado asuman su responsabilidad de garantizar a los mexicanos y a los jaliscienses, eso que tanta falta nos hace, la seguridad. Exigimos a los gobiernos federal y estatal resultados en la investigación de este hecho y en muchos otros más que se han suscitado en el país”, argumentó.

Los priistas, Julio Covarrubias y Ana Angelita Degollado, se sumaron a la condena y demanda de justicia.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, lamentó el homicidio de su ex compañero de Legislatura y recordó que su nombre se suma a la lista de asesinatos registrados en esa región del Estado, donde en 2017 fue ultimado el ex legislador perredista Saúl Galindo, sin que haya resultado en la investigación; el asesinato en 2014 de Gabriel Michel ex presidente municipal de El Grullo; y el homicidio en enero pasado de José Luis Tello García ex alcalde de Tomatlán. Además, refirió el asesinato del ex diputado priista Javier Galván, originario de esa región, y el homicidio del ex gobernador Aristóteles Sandoval.

“Todos los días nos encontramos con hechos de violencia y creo que es un momento para decir ya basta; se demuestra que no hay un plan de seguridad, están rebasadas las autoridades y tenemos un Estado violento”, manifestó.

En sesión extraordinaria del Congreso estatal se guardó un minuto de silencio en memoria del ex legislador.

GC