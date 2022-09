Congreso de Jalisco: Van partidos por aumento a su presupuesto estatal

Con el argumento de que es inequitativo que los dos partidos locales reciban más recursos que la mayoría de los partidos con registro nacional, las fracciones de Movimiento Ciudadano, Morena, PAN, PRI y Partido Verde cerraron filas para aprobar revertir la reforma #SinVotoNoHayDinero.

Actualmente el monto de recursos que reciben los partidos nacionales con registro estatal resulta de multiplicar el total de personas en el padrón electoral por el 20% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con lo propuesto, se modificará para elevarlo a 65% de la UMA, como se establece en la Ley General de Partidos y que les aplica a los institutos políticos locales.

Aunque reconoció que con el ajuste incrementarán los recursos que obtendrán los cinco partidos que promueven la modificación, la diputada del Partido Verde, Érika Ramírez Pérez, sostuvo que habría un ahorro al no tener una doble fórmula.

“Sí (tienen más recursos) porque entramos dentro de una misma bolsa, el reparto es de 30% de manera igualitaria para los siete partidos políticos y 70% conforme a su votación”, dijo.

En el anteproyecto 2023 del Instituto Electoral del Estado se etiquetaron 168.2 millones para distribuir entre los siente partidos con registro estatal, con la reforma ese monto aumentará a 394.1 millones.

La diputada y presidenta estatal de Futuro, Susana de la Rosa Hernández, cuestionó la unanimidad para sacar la reforma por la vía rápida y estrechando los tiempos del proceso legislativo.

“Dicen que hay un ahorro, no vemos de dónde; eso no es cierto. No hay ningún tipo de ahorro si regresamos a lo que plantea la Ley General, quedamos en una sola bolsa, pero con un porcentaje de dinero mucho más amplio”, expuso.

Ernesto Gutiérrez Guízar, presidente estatal de Hagamos, advirtió que el cambio es para que los partidos nacionales aumenten los fondos estatales que reciben, pues vuelven a la legislación anterior que les daba mayores recursos.

“Es una mentira descarada que, triplicándose el ingreso, los partidos hablen de un ahorro”, comentó.

Se prevé que esta tarde el Congreso estatal apruebe la reforma para modificar la distribución de recursos y concretar el aumento de fondos estatales a los partidos nacionales.

SABER MÁS

Anteproyecto presupuesto 2023 IEPC (con la ley actual)

JM