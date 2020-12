Congreso de Jalisco: Perfilan sanción por contagio intencional de enfermedades

Con pena de hasta diez años de prisión, la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para sancionar a quien contagie una enfermedad infecciosa pasó el primer filtro legislativo. Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron el proyecto que crea el delito de “peligro de contagio” que comprendería los casos en que una persona, sabiendo que padece una enfermedad infecciosa trasmisible, de manera intencional incurra en conductas o acciones que impliquen una situación de riesgo de transmisión de la enfermedad a otras personas.

La propuesta de la diputada panista Irma de Anda Licea plantea castigo de dos meses a cuatro años de cárcel y multas de 4 a 24 mil pesos. La pena máxima de 10 años aplicaría si la enfermedad fuera incurable y aumentaría una cuarta parte cuando la víctima sea menor de edad.

La diputada priista Mariana Fernández Ramirez, vocal de la comisión; planteó revisar el tema desde el ángulo de los derechos humanos para evitar que la medida sea discriminatoria.

“No creo que nadie se levante con ganas de estar contagiando al mundo entero, debemos cuidar que no se violen derechos humanos, no se esté criminalizando y no haya un tema de discriminación”, comentó.

La legisladora propuso revisar el asunto con especialistas en materia de derechos humanos.

Avanzan reformas para juicios en línea

La Comisión legislativa de Puntos Constitucionales aprobó la modificación para que el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado pueda implementar los juicios en línea. Se modifica la Constitución estatal y la Ley Orgánica del Poder Judicial para que a petición del interesado los juicios se puedan promover, substanciar y resolver en línea, a través del sistema informático que defina el Judicial en sus lineamientos.

Por otra parte, se avalaron reformas para derogar el delito de adulterio y que se sigan de oficio las denuncias por violencia intrafamiliar. También que los divorcios por mutuo consentimiento puedan realizarse vía medios alternativos de solución según la Ley de Justicia Alternativa; entre otras.

Todo este paquete de reformas aún debe ser aprobado en el pleno del Poder Legislativo.

LS