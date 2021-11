Quedó formalmente instalada la 63 Legislatura de Jalisco con una sesión solemne en la que los representantes de los siete partidos fijaron postura y esbozaron los principales temas de su agenda parlamentaria.

Susana de la Rosa Hernández, del partido Futuro, marcó como prioridad legislar sobre el aborto legal y seguro para las mujeres. También para establecer la salud mental como necesidad fundamental.

La diputada de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, llamó a sus compañeros a trabajar para que el Congreso estatal recupere su autonomía y deje de estar sometido. Al gobernador, presente en la sesión, le pidió no permitir que haya emisarios que hablen en su nombre y que no pretenda mandar sobre el Legislativo desde sus oficinas en Casa Jalisco. También respaldó la reforma sobre el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

“Le pido al gobierno que está a mitad del camino que rectifique: gobernador no se permita ser aquello que combatimos juntos; necesitamos un gobernador republicano, no autoritario, un gobernador demócrata; usted puede y por eso votamos por usted”, aseveró la legisladora.

El diputado Tomás Vázquez Vigil dijo que el grupo parlamentario de Morena seguirá los principios, marcados por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre no robar no mentir y no traicionar al pueblo. Comentó que trabajarán para que se reduzcan los impuestos a los pobres y en propuestas sobre transporte público gratuito para adultos mayores y estudiantes.

El priista, Hugo Contreras, coincidió en que el Legislativo abandonó el papel de contrapeso por la pasividad y sumisión. Dijo que serán una oposición entrona y anticipó que presentarán una iniciativa contra los diputados “chapulines” que saltan de fracción, cuando llegan en la lista de plurinominales propuestos por los partidos.

El coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, sostuvo que llegan con el compromiso de haber ganado 16 de los 20 distritos locales. Destacó la mayoría de mujeres y reiteró el respaldo al gobernador a la consulta sobre el pacto fiscal y la solicitud de que el Gobierno Federal dé un trato presupuestal justo al Estado. Por su parte, la panista Claudia Murguía Torres, reiteró que promoverán la agenda en favor de la vida y de las familias.

La 63 Legislatura del Estado quedó conformada por 24 mujeres y 14 hombres. Movimiento Ciudadano tiene 16 escaños, Morena 8, PAN 5, el PRI 5, Hagamos 2, Partido Verde y Futuro una respectivamente.

La emecista Priscila Franco Barba ocupará la presidencia de la Mesa Directiva durante los próximos 6 meses y el morenista José María Martínez encabeza la Junta de Coordinación Política.

GC