Congreso de Jalisco: Flexibilizan licencias a burócratas; Morena advierte que aumentarán los aviadores

Para facilitar la autorización de licencias que obtienen funcionarios que dejan su plaza para desempeñar otro cargo público, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó reformar la Ley para los Servidores Públicos del Estado.

En lo avalado se especificó que cuando los servidores públicos tengan que desempeñar comisión en el Gobierno estatal, municipio o en el Congreso estatal, se les concederá el permiso o licencia necesaria sin goce de sueldo, sin perder sus derechos escalafonarios y de antigüedad, por todo el lapso que el interesado esté en el desempeño correspondiente de dicho encargo. También se mantiene para los casos de elección popular.

La reforma avanzó con 26 votos a favor y seis en contra de la fracción de Morena. La diputada Ángela Gómez Ponce, advirtió que la reforma abre la puerta a la proliferación de aviadores. La legisladora planteó ajustes que fueron rechazados.

“Se debe determinar la temporalidad, por eso tenemos aviadores de 3, 4, 5, 6, y 10 años que no los encontramos porque no hay una comisión por escrito, no se establece temporalidad y aparte no se está ocupando esa plaza, ese dinero hay que preguntar para dónde se va”, expuso.

En otros asuntos, fue aprobada una modificación a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para incluir la figura de corredores biológicos que se definen como el espacio geográfico delimitado que proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat, que asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos. El dictamen establece que el Estado deberá emprender acciones para buscar su conservación.

Asimismo, se aprobó declarar el 11 de agosto de cada año como el Día Estatal de la Lucha contra los Crímenes de Odio, además del 12 de septiembre de cada año como el Día Estatal de la Ganadería Jalisciense.

Aunque estaban agendadas para su votación, fueron retiradas de la discusión la reforma para facilitar la donación de órganos y el dictamen para tipificar la violencia vicaria.

Piden ajustes al programa antiinflacionario

Tras advertir riesgos por la importación de alimentos al no vigilar el cumplimiento de la normatividad de sanidad e inocuidad, el pleno del Poder Legislativo estatal aprobó un acuerdo presentado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Eduardo Ron, para solicitar al Gobierno federal que modifique los términos del acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía, para incluir lo relativo a regulaciones de índole sanitario y que no se afecten las condiciones zoosanitarias y de inocuidad del país.

También se rechazó un acuerdo impulsado por Morena y el PRI para remitir una felicitación al Senado de la República por haber aprobado la reforma para ampliar la participación del ejército en labores de seguridad pública.

JM