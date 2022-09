Para que en la Constitución de Jalisco se contemple el derecho a una alimentación nutritiva, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso estatal, Hugo Contreras Zepeda, presentó una iniciativa de reforma en la que plantea armonizar la legislación local con lo que ya establece la Constitución Mexicana.

“Hay acciones encaminadas a esto, pero no están debidamente coordinadas, no hay una ley. Una vez que logremos la reforma constitucional se deberá hacer la ley secundaria que establezca los cómo y qué dependencias se deben coordinar para tener eficacia en el programa. Ya existen presupuestos y programas en diferentes dependencias, lo que no existe es la coordinación y la transversalidad que debe estar plasmada en una ley para que esto llegue a todas las partes del Estado”, dijo.

El diputado planteó que con la legislación coordinen esfuerzos dependencias como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, además de sumar iniciativas como el Banco de Alimentos.

El priista refirió que según las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el país más de 28 millones no tienen acceso a una alimentación nutritiva y suficiente. En lo que respecta a Jalisco, en 2020 se registraron un millón 242 mil personas con carencias de alimentación.

Contreras Zepeda cuestionó la cancelación de programas como los comedores comunitarios, las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles, que argumentó contribuían a atender este problema.

