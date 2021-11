La Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco acordó la integración de comisiones legislativas con los espacios de presidencias y vocalías que ocuparán legisladores de las fracciones parlamentarias.

La diputada de Futuro, Susana de la Rosa Hernández, se inconformó con el reparto pues no se le permitió encabezar ninguna comisión, con el argumento de que la Ley Orgánica no establece la obligación de darle ese espacio a legisladores que no tienen grupo parlamentario al ser sólo un integrante.

De la Rosa Hernández insistió en que llegó a su curul con el respaldo de más de 100 mil votos y subrayó que tiene los mismos derechos que el resto de sus compañeros.

"Las comisiones son un espacio muy importante dentro del proceso legislativo. Al excluirnos, nos están poniendo barreras para sacar adelante nuestra agenda por las mujeres, la salud mental, la prevención de la violencia, la menstruación digna y segura, los derechos", dijo.

Por segunda ocasión, la Junta de Coordinación Política sesionó en privado y discutió el tema en una reunión que no fue anunciada en la agenda pública.

El partido Movimiento Ciudadano presidirá las comisiones de Hacienda; Vigilancia; Movilidad; Competitividad; Desarrollo Regional; Gestión Metropolitana; y la de Igualdad Sustantiva y de Género.

La fracción de Morena encabezará Estudios Legislativos; Gobernación; Seguridad y Justicia; Participación Ciudadana y la de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua.

Al PAN le tocará presidir las comisiones de Puntos Constitucionales; Asistencia Social; y la de Responsabilidades. El PRI encabeza la de Higiene y Salud, y la de Derechos Humanos.

El partido Hagamos se quedó con la titularidad en Administración y la de Educación.

Aunque no tiene grupo parlamentario, la diputada del Partido Verde, Érika Ramírez Pérez, sí encabezará la Comisión de Medio Ambiente.

Se espera que esta tarde sesione el pleno del Congreso para aprobar la conformación de comisiones y la designación del ex diputado emecista, Tomás Figueroa Padilla como nuevo secretario general del Poder Legislativo.

GC