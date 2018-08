“Confío en México” pide firmeza en negociación de TLCAN

La agrupación política nacional “Confío en México” exigió a las autoridades federales que la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se realice con firmeza y transparencia, principalmente en temas importantes para Jalisco, relacionados con las industrias manufactureras y automotrices.

El presidente de la organización, Salvador Cosío Gaona, exhortó a las agrupaciones políticas, sociales, cívicas o empresariales, a que exijan transparencia sobre lo que ha ocurrido en las rondas de negociación entre México y Estados Unidos. Dijo que de fondo preocupa que impere un temor reverencial hacia el presidente americano Donald Trump.

"El temor es que haya una concesión más allá de lo normal en el tema de los componentes regionales, sobre todo en el sector automotriz. Que no se ahonde en los temas ambientales, con la contaminación de las mineras canadienses o metalúrgicas", expresó.



Cosío Gaona consideró que negociar "al vapor" tendría un impacto para los próximos 20 años.



"Las reglas de la Organización Mundial del Comercio no son tan malas, el problema es obligar a que Trump las cumpla, quizá están negociando rápidamente porque piensan que no va a atender las reglas de la OMC si termina el Tratado de Libre Comercio", reflexionó.





También resaltó que el sector empresarial debe mejorar los salarios a los trabajadores en México. El ex candidato a la gubernatura de Jalisco aseveró que siguen los bajos salarios para los trabajadores del Estado.



"El compromiso debe ir de la mano de evitar que la robotización disminuya la planta laboral y por otro lado revisar el tema de 'outsourcing', se ha abusado en las mecánicas en detrimento de la salvaguarda laboral", finalizó.



EL DATO



Salvador Cosío Gaona convocó a una reunión para hablar del tema con especialistas como la doctora en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), María del Rosario Cervantes, y el doctor en economía y jefe del departamento de estudios económicos del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA). El presidente de Confío en México adelantó que tras la charla elaborarían un documento para enviar al actual gobierno y el entrante.

LS