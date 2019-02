Concluye auditoría dentro del Escudo Urbano C5

La contralora del Estado, Teresa Brito, informó que la auditoría al contrato y su seguimiento para la colocación de las cámaras dentro del sistema de videovigilancia Escudo Urbano C5 ya fue concluido, y hasta el momento, no se tiene la certeza de que existiera una supervisión a la ejecución correcta del contrato, firmado por 895 millones de pesos.

"Encontramos simple y llanamente incumplimiento del contrato. No había un plan de trabajo, no había un seguimiento puntual, no había una verificación y bueno, estamos trabajando en ese sentido", explicó Brito.

Dijo que las especificaciones del contrato eran requeridas para garantizar que todos los elementos funcionaban adecuadamente, mientras que el programa de trabajo buscaba determinar las obligaciones tanto de la Fiscalía Estatal, encargada del proyecto, como de la empresa, CIS International Limited.

Dijo también que dichas observaciones ya fueron turnados a las áreas correspondientes, entre las que se encuentra Alejandro Plaza, titular del C5, con la finalidad de que dé respuesta a lo observado en un plazo de alrededor de 10 días. "Estamos corriendo traslados así mismo con Esteban Petersen, secretario de Administración, corriendo traslado a Juan Partida, secretario de Hacienda. Lo que nos contesten, al ánimo de solventar las observaciones que nosotros estamos marcando por todo el monto del contrato y entonces ya veremos", agregó.

Dijo también que, en caso de que las irregularidades marcadas no sean solventadas se analizará se mantienen firmes o se inician los procedimientos administrativos correspondientes. "Suponiendo que no solventen en estas observaciones, nosotros iniciaremos un procedimiento de responsabilidad administrativa y es ahí donde se dan las comparecencias y tendremos que requerir primero a los que firmaron ese documento" explicó.

Suman 300 cámaras más al C5

Al menos 300 cámaras más fueron sumadas al sistema de video vigilancia del Escudo Urbano C5, según informó este miércoles el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo.

"Algunos de los operativos recientes han sido con el buen uso de las cámaras, la recuperación ascendente de vehículos robados también es gracias a las cámaras. En este momento hay funcionando cuatro mil 800 aproximadamente en constante revisión, de tal manera que lo estamos aprovechando mejor todos los días", expresó.

El pasado 13 de enero Tamez Guajardo informó que hasta ese día se hallaban instaladas cuatro mil 500 de las seis mil 700 que conformarán el sistema.

LS