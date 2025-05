Con nuevos operativos, agilizan flujo vehicular en López Mateos

Eran las 8:30 horas y el flujo vehicular era fluido desde la glorieta La Estampida hasta avenida Inglaterra. Hasta ayer, los policías viales que participan en el operativo de López Mateos impedían la incorporación a los carriles centrales desde los laterales a fin de agilizar el tránsito en la vialidad. Sin embargo, luego de las quejas de conductores publicadas el pasado domingo en esta casa editorial, se tomó la determinación de evitar cerrar las incorporaciones para que los vehículos no se detengan, explicó el comisario de la Policía Vial de Jalisco, Jorge Arizpe.

"Es a petición de muchos ciudadanos y conductores que tienen esa problemática, sobre todo en la glorieta La Estampida, donde se acumulan muchos vehículos. También por el cruce peatonal. No los dejan pasar, unos sí y otros no, entonces, poniendo elementos (viales), se agiliza mucho. También la entrada a López Mateos, antes de llegar a Inglaterra, unos salen y otros entran, y es donde ahí también se hacen un poquito bolas, pero ya con el oficial ahí, en medio de los carriles, está beneficiando mucho", comentó.

El día de hoy por la mañana, se detectó un flujo vehicular fluido desde la glorieta La Estampida hasta avenida Inglaterra. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Los nuevos puntos de intervención comprenden la presencia de agentes viales en la lateral de López Mateos, a la altura de avenida Inglaterra, hasta la Minerva, y en el cruce de Moctezuma y Tizoc, donde termina el operativo de contraflujo. Para el comisario, la velocidad promedio pasó de 20 kilómetros por hora a 50 km/h con la implementación de los nuevos operativos. Sin embargo, aún hay puntos conflictivos donde se genera congestionamiento vehicular, como el cruce de Eulogio Parra y López Mateos, reconoció.

Por lo pronto, dos policías viales se colocaron en la lateral en dirección a la Minerva desde la glorieta La Estampida para agilizar la incorporación a los carriles centrales. Ambos hacían sonar su silbato y ademanes de “siga, siga”, pero, aun con la circulación abierta, el tráfico se acumulaba porque los conductores no cedían el paso a otros automóviles. "Ya es una costumbre. Unos los dejan entrar, otros no los dejan, y esos cuatro, cinco o seis segundos que van entre que entra o no entra, pues hace acumulación de siete, ocho carros. Si son varios vehículos, imagínense cuántos carros se acumulan atrás. Es lo que estamos tratando de resolver con personal aquí fijo", mencionó Arizpe García.

Dos policías viales se colocaron en la lateral en dirección a la Minerva desde la glorieta La Estampida para agilizar la incorporación a los carriles centrales. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

En tanto, aunque no es un operativo especial, durante sus patrullajes los agentes viales también vigilan que los conductores no utilicen el celular al conducir, precisó Edmundo Rojo, encargado general de la vigilancia del grupo Ocelotes de la Policía Vial. La infracción para quien sea sorprendido con un teléfono móvil es de 15 a 25 UMAs, es decir, entre mil 700 y tres mil pesos. En lo que va del año, se ha infraccionado a 13 mil 579 conductores.

Enero fue el mes con más registros, con cuatro mil 214 multas, mientras que en mayo se contabilizan mil 661 infracciones. En tanto, en un lapso de una hora, este medio constató que al menos 39 conductores utilizaban el celular al conducir, ya sea para realizar una llamada telefónica o para contestar algún mensaje, aun cuando el semáforo ya había cambiado a verde. "Últimamente se ha incrementado el uso de la telefonía celular mientras conducen, obviamente aumentando las probabilidades de algún accidente […].

Tenemos unidades motopatrullas o autopatrullas. Se le indica de manera verbal (al conductor), o si es necesario se implementa el uso de los códigos luminosos y los sonoros para darle la indicación de que se orille en un lugar seguro y poder realizar la sanción administrativa, que es un folio que tiene descuento también si lo pagan dentro de los primeros días. Es un patrullaje ordinario donde se sanciona este tipo de infracciones, que son recurrentes", finalizó el encargado general del grupo Ocelotes.

Enero fue el mes con más registros, con cuatro mil 214 multas, mientras que en mayo se contabilizan mil 661 infracciones. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Te puede interesar: Policía Vial hará ajustes para agilizar López Mateos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS