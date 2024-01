Con miras al 2024, instalan Parlamento Ciudadano en Jalisco

Representantes e integrantes de organizaciones civiles realizaron la toma de protesta y la presentación de la mesa directiva del llamado Parlamento Ciudadano por Jalisco A.C.

El objetivo del parlamento ciudadano es agrupar a las organizaciones para proponer intercambio de ideas y propuestas de ciertos temas con especialistas a los futuros gobiernos en el estado, así como hacer críticas en caso de no ser tomados en cuenta.

Por ello, buscarán a las personas que se registraron como aspirantes a cargos de elección popular en las elecciones del próximo 2 de junio.

El académico y ex presidente municipal de Guadalajara, Guillermo Vallarta Plata, aclaró que no habrá orientación partidista en el parlamento y que son principalmente ciudadanos.

“No tenemos orientación de ninguna índole, somos ciudadanos y que cada uno tenemos libertad de profesar el partido que queramos, pero somos ciudadanos que queramos aportar a Jalisco”.

Bernardo González Mora, otro de los integrantes del parlamento, resaltó que buscan crear una fuerza social y señaló que se busca presentar propuestas al candidato o candidata que obtenga la gubernatura.

“Queremos aportar, pero presionar porque si no hay una fuerza social que respalde nuestra opinión, no nos van a hacer caso. Por lo menos, les vamos a hacer propuestas y en su momento, críticas, pero sin presionar para que nos den algo”.

También se explicó que el parlamento es interdisciplinario y cuenta con integrantes que son especialistas en distintos rubros como la salud, educación, seguridad, temas de agricultura y el campo, cultura y tecnología, temas del agua, en leyes, desarrollo sustentable, entre otros.

“Es interdisciplinario, no hay jerarquías, todos estamos parejos (...) hay coordinaciones por tema, nosotros los que coordinamos operativamente no vamos a opinar de lo que no somos especialistas”.

