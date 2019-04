Con fallas, casi la mitad del padrón de las estancias infantiles de Jalisco

Cuatro de cada 10 cédulas del padrón de beneficiarios del programa Estancias Infantiles en Jalisco presentaron inconsistencias como inexistencia de niños y domicilios, personas con seguro social (quienes no tienen derecho a obtener el subsidio) o que no viven en las fincas registradas.

Durante una rueda de prensa que se ofreció en las instalaciones de Diconsa, en la colonia San Juan de Ocotán, Adriana Hernández, coordinadora del proyecto federal en el Estado, resaltó que Zapopan es el municipio que presentó más irregularidades (56%) en el listado. Después estuvieron Guadalajara (50%) y Puerto Vallarta (46%).

Las madres de familia apoyadas recibirán cada bimestre mil 600 pesos. Las que tengan hijos con alguna discapacidad dispondrán de tres mil 600 pesos.

Por otra parte, a pesar de que las reglas de operación señalan que los pagos de enero y febrero de 2019 se debían realizar a más tardar el 31 de marzo, no fue hasta el 4 de abril que comenzaron a repartirse los recursos para cubrir los primeros dos bimestres.

La funcionaria recalcó que la entrega del dinero se llevará a cabo en las oficinas de Telecomunicaciones de México (Telecomm).

“La parte inferior del talón de pago se recorta para que nosotros podamos comprobar que fueron entregadas en propia mano y el resto se otorga a este organismo que cuenta con 65 oficinas en todo Jalisco”, señaló.

Hernández indicó que hasta la fecha se han cobrado sólo dos mil 800 órdenes de pago de las nueve mil 980 validadas.

Karla, una beneficiada, compartió que desde enero ha gastado mil 600 pesos mensuales en una estancia infantil para su hijo: es una tercera parte de su sueldo.

A pesar de que la visitaron para corroborar sus datos, no ha recibido la orden de pago para canjearla en las oficinas de Telecomm. “Hasta el día de hoy no he recibido ninguna noticia”, comentó.