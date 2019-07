Comisión de Vigilancia perfila “limpia” de cuentas públicas

Antes de salir de vacaciones, diputados de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado pretendían dar trámite a 83 informes finales de cuentas públicas. El asunto quedó en intento pues por la inasistencia de legisladores del PRI, PAN y Morena; no lograron sesionar.

Entre las cuentas que quedaron pendientes está la auditoría del año 2015 del Ayuntamiento de Zapopan que, tras dos revisiones en la Auditoría Superior del Estado (ASEJ); redujo el monto de las observaciones que pasó de mil 282 millones de pesos (MDP) a 13.5 millones.

La diputada Mirza Flores, presidenta de la comisión, afirmó que la administración zapopana presentó información adicional para justificar los cargos que no solventó la ASEJ. La legisladora negó que vayan a “limpiar” los señalamientos correspondientes a la gestión del alcalde de Movimiento Ciudadano Pablo Lemus; argumentó que la ley permite aportar la información adicional.

“Hay casos y no lo digo sólo por Zapopan, hay otros tres municipios en las mismas condiciones. Cuando el ente no está en condiciones de aportar las pruebas en el momento en que se las están solicitando, pero se presentan como pruebas supervenientes se tienen que admitir, revisar y obviamente fundamentar. No se quitan los cargos, se hace una opinión técnica y pasan al pleno”, expuso.

También se daría trámite a la cuenta 2016 de Zapopan donde la ASEJ hizo observaciones por 32.3 millones y luego de la segunda revisión quedaron pendientes 3.8 MDP.

En el caso de Gobierno del Estado, tras dos revisiones de la Auditoría las observaciones al gasto estatal ejercido en 2016, en la administración de Aristóteles Sandoval, pasaron de 32.5 a seis millones. En contraparte la ASEJ dio por solventada la observación por 48.2 millones de pesos hecha en la cuenta pública 2016 del Ayuntamiento de Guadalajara, correspondiente a la administración de Enrique Alfaro.

Otra cuenta pendiente con cargos millonarios es la del Instituto de Pensiones del Estado 2016; con gastos sin justificar de 29.5 MDP(en el primer informe eran de 56.5 millones). La ASEJ también disminuyó los cargos propuestos en las auditorías al Consejo de la Judicatura y del Fideicomiso de Ciudad Creativa.

La comisión también dejó pendiente discutir un acuerdo interno que ordena a la Unidad de Vigilancia para revisar todos los expedientes de informes finales de cuentas públicas que les remita la Auditoría Superior estatal.

PARA SABER

Observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado, en los informes que dejó pendientes la Comisión de Vigilancia del Congreso.

Zapopan 2015



-Primer informe. - 1,282 millones de pesos

- Segundo informe. – 13.5 millones de pesos

Zapopan 2016



Primer informe. - 2.3 millones de pesos

Segundo informe. – 3.8 millones de pesos

Gobierno del Estado 2016

Primer informe. – 32.5 millones

Segundo informe. - 6.1 millones de pesos

Guadalajara 2016

Primer informe. – 48.2 millones

Segundo informe. - Sin observaciones

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco 2016

Primer informe. - 56.5 millones

Segundo Informe. - 29.5 millones

Fideicomiso Ciudad Creativa Digital 2016

Primer Informe. - 10.7 millones

Segundo Informe. - 3.5 millones

Consejo de la Judicatura del Estado 2016

Primer Informe. - 23.9 millones

Segundo Informe. - 374 mil pesos

Tlajomulco 2017

Primer informe 31.5 millones de pesos

NM