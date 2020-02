Comisarías de la ZMG imparten cursos de prevención a menores

Con la finalidad de que los niños y niñas aprendan a identificar desde edad temprana los peligros que pueden existir en su entorno escolar y familiar, las comisarías de la Zona Metropolitana de Guadalajara imparten diferentes cursos de capacitación en materia de prevención, en distintos jardines de niños y escuelas primarias.

La Policía de Guadalajara informó que cuenta con el taller “Aprendiendo a Cuidarme”, en el cual se explica a los menores sobre las situaciones que pueden representar un riesgo para su integridad, además de enseñarles a identificar a personas sospechosas en su entorno, y a reportarlas a sus padres o maestros.

En lo que va del último año suman ya 35 escuelas en las cuales se ha implementado dicho taller, teniendo un alcance de alrededor de cuatro mil niños.

En Zapopan la comisaría cuenta con dos programas: “Mi amigo el policía”, para niños de preescolar y alumnos de primero a tercero de primaria, y “Aprendiendo a cuidarte”, para menores de cuarto a sexto de primaria y de primero a tercero de secundaria.

En ambos talleres se les explica a los niños y jóvenes sobre los riesgos en torno a sus planteles educativos y comunidades. Durante 2019 los oficiales visitaron 193 escuelas, teniendo un alcance de más de 43 mil niñas y niños y poco más de cinco mil padres de familia.

El director de Proximidad Social de la Policía de Tlajomulco, César Martínez Arias, informó que en este municipio también cuentan con el taller “Aprendiendo a cuidarte”, mediante el cual se le brinda a los menores información sobre cómo identificar a personas de confianza, qué puede ocurrir si se acercan a desconocidos, cuáles son sus derechos y cuáles son las labores de un policía, además de cómo pueden ayudarlos en caso de alguna emergencia. Con este taller se llegó a 30 planteles de preescolar.

La Comisaría de Tlaquepaque informó que en dicho municipio se imparte el programa “Me conozco, me protejo y me cuido”, mediante el cual los niños aprenden de forma dinámica aspectos básicos sobre cultura de paz, medidas de autoprotección, elementos fundamentales para el cuidado de su integridad, y sobre el uso seguro de las tecnologías e Internet. La corporación no informó el número de menores alcanzados.

Por último, la Policía de Tonalá informó que el programa que imparten sus oficiales es nombrado “Aprendiendo a cuidarte con medidas preventivas”, bajo el cual comparte temas de prevención del delito a los menores.

Con este taller, la policía de este municipio visitó 32 planteles educativos durante 2019 y tuvo un alcance de casi siete mil alumnos.

