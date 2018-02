Comienza dotación de placas a nuevos taxistas

Este lunes comenzó la dotación de placas a nuevos permisionarios que en enero recibieron una constancia de concesión de taxi, con lo cual ya podrán salir a circular. Son alrededor de 363 los que ya presentaron sus unidades.

En algunos casos, como es el de 17 nuevos permisionarios, llevaron a la revista unidades que no cubren los requisitos de norma, por lo cual no se autorizaron; deberán cambiarlos, informó el director Jurídico de Semov, José Luis Quiroz.

"Desde la semana pasada se dispuso para que el día de hoy se lleve a cabo el trámite de emplacamiento, la dotación de placas sobre aquellos que ya cumplieron su proceso", dijo.

Los taxistas tienen que presentar un vehículo con máximo tres años de antigüedad (2016 a 2018), la unidad debe tener la nueva imagen, estar equipado con taxímetro, contar con frenos ABS, bolsas de aire, entre otras exigencias estipuladas en la norma, de lo contrario no se le dotará de placas.

Los trabajadores del volante tienen 60 días hábiles, a partir del 11 de enero, para presentar su vehículo conforme a norma.

Aunque la mayoría de los taxistas todavía no adquieren el vehículo con el que operarán su nueva concesión, hay quienes tienen más de un mes con la unidad, sin embargo, ninguna está en circulación porque aún no les entregan la dotación de placas. Esta situación causa complicaciones económicas a los trabajadores del volante, porque ya tuvieron que cubrir la primera mensualidad de un coche con el que no han tenido la posibilidad de trabajar.

"Conozco 10 o 12 compañeros que ya pagaron su primera mensualidad sin trabajar el taxi", señaló Emilio uno de los nuevos permisionarios.

Registro de taxis amarillos

Por otra parte, en cuanto a los taxis amarillos que ya operan en la metrópoli, Quiroz mencionó que quienes están pendientes de cumplir su registro, tienen esta semana para completarlo.

Ganan juicio a 70 mototaxistas

En otro orden de ideas, Quiroz destacó que la Semov ganó un juicio de nulidad a 70 mototaxistas que pretendía prestar el servicio; las unidades serán retiradas de circulación.

"Ellos reclamaban la afirmativa ficta, al interponer nosotros los recursos de defensa pertinentes nos notifican el viernes que el asunto es favorable para la Semov, y ya nada más estamos esperando que cause estado para los efectos de venir por ellos", explicó el funcionario.

