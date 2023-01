La sociedad jalisciense coincide en la percepción de más inseguridad tras la desaparición y asesinato de los cuatro jóvenes de Colotlán, quienes desaparecieron el 25 de diciembre y cuyos cuerpos fueron hallados recientemente en una fosa en Zacatecas.

Los entrevistados por este medio dijeron que sienten miedo, rabia y enojo; solicitaron justicia ante estos hechos.

Los jóvenes asesinados en Zacatecas son las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo, su prima Irma Paola Vargas y José Melesio Gutiérrez; viajaban de Jérez a Colotlán cuando en los poblados de Tepetongo y Víboras se supo de ellos por última vez.

Mancelle Hoyos, ciudadana tapatía que trabaja en la zona del centro, detalló que es triste esta situación y que ojalá se haga justicia y que como ciudadanos solamente queda resguardarse ante la inacción de las autoridades.

“A nivel nacional y también internacional es algo muy triste porque creo que esas personas no tenían nada que deber, no es justo que los asesinaran, no me gustaría estar en el lugar de sus pobres padres hay mucha inseguridad y está aumentado cada vez más. Según eso están investigaciones, y pues el joven recién lo acaba de identificar oficialmente, siempre las autoridades que están trabajando e investigando, qué más podemos hacer cuidarnos, resguardarnos, a ninguna hora del día puedes andar en la calle”, comentó.

Para Leopoldo Flores, ante estos hechos que marcaron a la sociedad colotlense es importante que las autoridades pongan leyes más estrictas.

“Para mí en lo personal hace falta que se hagan leyes más estrictas, para que haya más justicia, se necesita que la autoridad tome cartas en el asunto y que se ponga a combatir al crimen organizado”, manifestó.

Bertha Cuevas. madre familia, dijo que es momento que las autoridades estatales y federales actúen, porque solamente evaden los temas complicados como desaparecidos.

“Es rabia lo que da porque nadie hace nada en remediar esto, diario hay eso (desaparecidos), ya no nada más en un lugar, en todos lados de México hay ese tipo de hechos. Es horrible estar en el lugar de los familiares que Dios pronto les de resignación. Las autoridades no saben nada, y nada más dan brincos, a la fecha no saben nada “, acotó.

Marilyn, joven trabajadora, destacó que sí ha observado mayor vigilancia en la carreteras del estado por parte de elementos del Ejército, pero faltan acciones más concretas de vigilancia en puntos problemáticos para que la ciudadanía pueda salir sin temor.

“Creo que es evidente la inseguridad que vive hoy México y más en Jalisco, Zacatecas, sí se ha aumentado la seguridad pero si hay deficiencia, no hay la seguridad necesaria para las personas vulnerables, los que estamos como civiles, los que visitamos familiares, pueblos a salir sanamente. No solamente se ha visto en jóvenes también en familias, en cualquier tipo de persona inocente, creo yo que sí se tiene que tomar muy en serio la seguridad de los jaliscienses y mexicanos, muchos que trabajamos honestamente queremos tranquilidad”, acotó.