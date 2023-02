El jueves pasado se dio a conocer que cuatro adolescentes (un niño y tres niñas) de la Secundaria Técnica 43 de Tlaquepaque se intoxicaron por el reto de redes sociales “el que duerma al último gana”, y ante este tipo de hechos que a nivel nacional ha generado complicaciones en la salud de menores de edad el cardenal de Guadalajara Francisco Robles Ortega destacó que los padres ahora deben de platicar del riesgo de los medicamentos controlados que incluso pueden ocasionar la muerte.

“Los padres de familia tendrán que educar cuidar a sus hijos, a veces los adolescentes no miden las consecuencias de lo se hace como competencia (retos), como para quedar bien con los demás y ponen en riesgo su integridad, su salud o su vida, entonces los padres de familia tienen que advertir, tiene que cuidar a sus hijos y también las instituciones, por ejemplo la escuela vigilar que es lo que llevan en sus en sus mochilas o en sus pertenencias que llevan que no edifique o que no construya la sana convivencia”, comentó.

Robles Ortega destacó que actualmente las redes sociales pueden influir en menores de edad y en personas con bajo nivel académico y es importante que sepan discernir lo que es correcto y lo que causa un daño social o moral.

“Las redes sociales y las comunicaciones, televisión, influyen mucho en la manera de ver la realidad y manera de pensar de todos, de manera muy especial influyen en que por edad o educación o formación no tienen la capacidad de discernir, cuestionar, seleccionar, aquello que circula en las redes. Esas personas que no están capacitadas para cuestionar y les influye de una manera especial, religioso, social, en el tema de la violencia y todo lo que está”, dijo.

En la arquidiócesis de Guadalajara se apoyan de las catequesis para que los niños sepan cuestionar y discernir.

“Sí, no, no hay un programa así expresamente con ese fin, si hay la educación en la fe y en la catequesis, por ejemplo, que tratan la formación de la fe de abarcar esos temas actuales de nuestra sociedad de nuestra cultura para iluminarlos y cambiarlos desde la desde la visión de nuestra fe cristiana”, destacó.

Es un derecho la marcha a favor del INE

Luego de que se diera a conocer que Guadalajara se sumará a la manifestación de respaldo al Instituto Nacional Electoral (INE), específicamente en rechazo al Plan B de la reforma electoral, el cardenal opinó que es un derecho participar en estos acts con el fin de defender la democracia.

“Es un derecho que tiene la sociedad de manifestarse por distintas causas, en este caso me parece que la causa es justificada, es noble porque esta institución INE con todo lo que se le tenga que purificar y perfeccionar es una institución que nos ha garantizado elecciones pacíficas, elecciones seguras, nos ha ahorrado muchos conflictos de tipo social, que antes vivíamos después de las elecciones, por eso es muy importante defender esta institución y repito a quien le corresponda pues enmendar aquello que es deficiente o que no es correcto. Si los que van en la marcha son católicos practicantes, pues ahí está la iglesia católica representada”, acotó.