Desde mediados del año pasado, el fraude en la compra-venta de vehículos ha aumentado, particularmente la clonación de vehículos.

¿Cómo es esto?

Edgar Contreras, segundo comandante del Escuadrón de Recuperación e Identificación de Vehículos (ERIV), explicó que los delincuentes se roban un vehículo, buscan uno con las mismas características, copian sus números de identificación y se los pegan al automotor robado para hacerlo pasar o simular uno original.

ESPECIAL /

"Entonces la gente, a la hora que compra los vehículos, checan el número de serie y ven que no tiene reporte, pero no saben si es un vehículo original o no", añadió.

Es a raíz de esta nueva modalidad que se crea el ERIV de la Comisaría de Guadalajara, con oficiales capacitados en la identificación de vehículos automotores de todo tipo: autos, motocicletas, maquinaria, entre otros.

Detienen a tres por fraude

Desde octubre del año pasado, el entonces fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, informó que este tipo de fraudes va en aumento en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Fue entonces que se creó el Escuadrón en Guadalajara. Gracias a ello, del 1 de enero al 28 de abril, 53 vehículos con irregularidades han sido recuperados, de los cuales 22 han sido asegurados con placa que no correspondía o número de serie remarcado, y ocho más fueron recuperados con reporte de robo y placas que no correspondían. A la fecha también han detenido a tres personas por este tipo de fraudes.

Santa Tere y Providencia, con más reportes

En las colonias Santa Tere y Providencia es donde más reportes tienen. Contreras destacó que, tras reportes al número de la comisaría, se hizo saber que estas colonias es donde ha habido más incidencia de vehículos robados, fraudes y recuperación de vehículos.

"Nosotros checamos el vehículo físicamente. Muchas veces el usuario hasta que no va a la agencia, a un servicio o en un siniestro, es que la misma les dice que el vehículo no corresponde al número de serie, pero después de haberlo tenido por mucho tiempo", detalló.

Por esto realizan operativos en todo el municipio, sobre todo en plazas y centros comerciales. Gracias a ello, el comandante aseguró que la incidencia de robo de vehículos en Santa Tere ha disminuido 50 por ciento.

Ofrecen apoyo en compra-venta

Para evitar fraudes, el comandante recordó que la ciudadanía puede pedir apoyo a los elementos del ERIV. Al momento de hacer una compra de un vehículo, el ciudadano puede llamar al 12-01-60-70 para que acuda el equipo especializado.

¿Dónde más consultar las placas?

http://www2.repuve.gob.mx:8080/ciudadania/consulta/

GC