Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 20 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este lunes 20 de octubre determina que estará con muy nuboso con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 21 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Jueves 23 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Viernes 24 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Sábado 25 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15