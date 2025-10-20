Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 20 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este lunes 20 de octubre determina que estará con muy nuboso con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 21 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Jueves 23 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Viernes 24 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 25 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

