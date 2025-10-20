Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 20 de octubre de 2025

El clima en Tonalá para este lunes 20 de octubre informa que estará con muy nuboso con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 21 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

Jueves 23 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Viernes 24 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 25 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

