Claudia Delgadillo, la apuesta del Verde como Coordinadora de la Defensa de la 4T en Jalisco

La diputada federal Claudia Delgadillo anunció su registro oficial el día de hoy como contendiente para encabezar los trabajos como Coordinadora de la Defensa de la 4T en Jalisco. Ella es la apuesta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que conforma la alianza con Morena y el PT rumbo a las elecciones del próximo año.

Este lunes y martes, 25 y 26 de septiembre del año en curso, se llevarán a cabo los registros de las mujeres y los hombres que aspiren a ser candidatos por Morena, PVEM y PT, según marca la convocatoria emitida por estos institutos políticos.

La diputada federal quien realizó su registro afuera de la sede de Morena y visitó las oficinas del Partido Verde y el PT, destacó su cercanía con las personas como principal propuesta para trabajar, así como haber dado resultados en cada uno de los puestos en los que le ha tocado trabajar como servidora pública.

“Conozco lo que le duele a Jalisco, porque conozco los municipios, porque tengo muchos amigos en cada municipio de nuestro estado, porque durante muchos años, muchos, he tenido un trabajo probado, un trabajo donde su servidora no ha mentido, no ha robado ni no ha traicionado a nadie, como nos lo ha pedido el Presidente Andrés Manuel López Obrador”, fueron las palabras de Claudia Delgadillo, luego de anunciar el registro en la plataforma que dispuso la alianza partidista.

En la actividad estuvo presente José Luis Sánchez, Presidente Estatal del PT, así como Luis Munguía, Presidente Estatal del PVEM, quienes, junto con Delgadillo, anunciaron que trabajarán en conjunto y se apoyarán mutuamente.

Además, la diputada federal estuvo acompañada de Diputados Federales de Morena como Guadalupe Chavira y Erika Ramírez del Partido Verde, demostrando así el soporte medular y la colaboración que tiene su trabajo.

Asimismo, manifestó que ha hecho falta voluntad política por parte del Gobierno de Jalisco que tiene sumido al estado en una crisis de desaparición de personas, así como de salud, y sólo por su negativa de trabajar con el Gobierno Federal. Al grito de “Gobernadora”, “Gobernadora”, aseguró que eso va a cambiar cuando logren el triunfo en la próxima elección.