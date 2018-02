Ciudadanos elegirán a candidatos por su trayectoria: Abel Salgado

Los ciudadanos basarán su decisión de voto en los candidatos más que en los partidos políticos que estos representan, consideró el precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Zapopan, Abel Salgado Peña.

“El elector va a fincar la toma de decisiones en quién es la cabeza. Los partidos políticos son la forma, pero quien le da vida somos las personas, en ese caso me siento tranquilo y cómodo por mi trayectoria política”, expresó en entrevista.

Salgado Peña opinó que la reelección del actual alcalde, Pablo Lemus, es un elemento que juega a su favor, ya que históricamente el tema de la reelección no ha dejado un buen sabor de boca. “Vamos a lograr identificar las grandes deficiencias que no se han resuelto en un Gobierno que se ha querido escudar en que heredó muchos problemas y que en tres años no ha resuelto de fondo la problemática”.

El político dijo que en su trabajo de precampaña, el gran reclamo de la gente tiene que ver con inseguridad, luminarias, recolección de basura y estrategia y malas condiciones de policías.

Agregó que trata de recuperar el voto en el PRI, ya que encontró a una militancia desatendida.

PERFIL

Abogado con trayectoria gubernamental

Abel Octavio Salgado Peña es un abogado por la UdeG, con maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la UP.

Fue diputado federal en la LXII Legislatura (2012-2015) y en la LVI (1994-1997) Legislatura. Además fue diputado local en la LVIII (2007-2010) Legislatura de Jalisco.

Además fue jefe de área en la Dirección General de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zapopan (2004-2005).