Circula video de ex magistrado que amenaza a guardia de Puerta de Hierro

Este sábado circuló en redes sociales el video del ex magistrado Francisco Javier Temores Rentería en el momento en el que amenazaba a un guardia de seguridad privada del fraccionamiento Puerta de Hierro, en Zapopan.

Con palabras altisonantes, Temores le grita al elemento en los arcos de ingreso del fraccionamiento sobre sostener un encuentro a las siete de la mañana del día siguiente en las oficinas de seguridad del fraccionamiento. “¡Espero que tengas hue...!”, exclama en el video.

El guardia acepta el reto del ex magistrado quien le pide que traiga “con qué”, al parecer en referencia a alguna arma para defenderse.

El guardia de seguridad le responde que no necesita de armas, que solamente necesita sus manos, tras lo que Temores lo vuelve a insultar.

En ese momento el guardia lo toca del hombro, lo que lo molesta. “¡No me toques, mugroso, ca...! ¡Los perros no me tocan a mí!”

Se solicitó información al área de seguridad privada del fraccionamiento sobre las causas del conflicto; sin embargo, uno de los empleados contestó que no se tenía conocimiento de que hubiera ocurrido alguna situación o altercado de ese tipo.

No obstante, en el video se ve claramente que los macetones, las columnas de la reja periférica y el arco de piedra corresponden a los del ingreso del fraccionamiento.

Se buscó a Temores para que expusiera las razones del conflicto, pero se reservó precisar los motivos.

“No tengo nada que declarar al respecto porque es un video editado, solmente ponen lo que quieren que ponga y no ponen la verdad de los hechos. Ante tanta falta de transparencia no me voy a prestar a cosas en las que lo único que pretenden es denostar mi calidad personal, mi profesionalismo, no voy a declarar nada”.

Temores fue el titular del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado (TAEE) durante nueve años y medio, desde el 2001 hasta junio de 2010. Antes de conseguir ese puesto, el ex magistrado acumuló dos denuncias penales, según notas periodísticas.

Una de ellas fue por agresión y amenazas contra particulares en su despacho que data de 1995; y en 1996, lo volvieron a denunciar por golpear y amenazar de muerte a un abogado durante una diligencia en el Juzgado Cuarto de lo Civil.

JM