Chocan, otra vez, MC y Hagamos por la Ley de Educación Superior

La aprobación de la Ley de Educación Superior del Estado enfrentó de nueva cuenta a diputados de Movimiento Ciudadano (MC) con la bancada de Hagamos por la discrepancia sobre la conformación del Fondo Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad.

En el debate del asunto el coordinador de MC, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, y la presidenta de la bancada de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, se enfrascaron en dimes y diretes que incluyeron calificativos y señalamientos de no tener lectura de comprensión.

“Exactamente lo que le pasa a mi compañero (Gerardo Quirino Velázquez) es eso, es exactamente lo que le pasa a siete de cada diez niños que salen de la primaria sin saber realmente leer, ni escribir; se trata de interpretar lo que se pretende no solamente de repetir las siglas. Si uno nada más está acostumbrado a recibir instrucciones, pues claro le cuesta interpretar la realidad”, aseveró la diputada.

En su réplica, el emecista pidió a la legisladora respeto y no usar calificativos en el debate, insistió en que el fondo para la gratuidad no es concurrente, ni es la única alternativa de financiamiento.

“Pedirle a la diputada Mara que se dirija con respeto hacia mí y que no me ponga ningún calificativo, para qué le digo yo a usted a quien se parece, para qué le digo, yo si le tengo respeto y le pido que me tenga el mismo porque no soy ningún niño que nomás sale de la escuela leyendo”, reviró.

El diputado Enrique Velázquez González, presidente de la Comisión legislativa de Educación, recriminó la urgencia de avalar el proyecto de legislación sin una consulta amplia a diferentes sectores. Sostuvo que la bolsa para la gratuidad debió ser paritaria entre la Federación y el Estado, lo que lamentó no quedó contemplado en la ley y se relegó a un artículo transitorio.

“Le dejamos a la Federación que ellos decidan el proyecto de educación que se quiere en Jalisco, es un asunto de estar atrás y no decidiendo la ruta que tenemos en el Estado. Decidir cuánto dinero se le debe poner a la educación superior y no esperarnos a que la Federación lo diga, dejemos un fondo de ampliación automática”, expuso.

Finalmente, el dictamen se aprobó con 21 votos a favor 14 en contra y una abstención.

Emplazan a presidentes municipales por impago de laudo

En sesión extraordinaria, el pleno del Congreso estatal aprobó comenzar procedimientos en contra de los alcaldes de los municipios de San Martín de Bolaños y Huejuquilla el Alto; en ambos casos por impago de laudos derivados de juicios laborales. De no llegar a un acuerdo, la sanción implica suspensión de 15 días sin goce de sueldo.

