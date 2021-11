Advierten “albazo” para aprobar nueva Ley de Educación Superior

Integrantes de la fracción de Hagamos en el Congreso estatal denunciaron un intento de madruguete para aprobar la armonización de la Ley General de Educación Superior por la vía rápida y con una consulta exprés.

El diputado Enrique Velázquez González, presidente de la Comisión de Educación, afirmó que fue emplazado a convocar a sesión para votar el dictamen de la legislación, aunque hace apenas unos días había acordado con legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) y con el secretario de innovación Alfonso Pompa Padilla; que realizarían mesas de consulta con diferentes actores involucrados en el tema.

El legislador dijo desconocer el motivo de la prisa para sacar el tema si había acuerdos de seguir el proceso para evitar futuras controversias y que otra vez intervenga la Suprema Corte de Justicia. Acusó a la fracción emecista de querer instalar una dictadura en el Poder Legislativo para que los asuntos avancen al ritmo que ellos dispongan.

“Esto lo quieren hacer en fast track y con temas que no vienen en la ley federal y debe ser armonización. No se tiene considerado el fondo de educación superior que si viene en la federal. No puedes abrir una consulta de dos horas, dice la ley que debe tener la máxima publicidad, es una simulación total. Ellos quieren imponer su mayoría, es prácticamente la instauración de una dictadura en este Congreso, nada se va a mover si no lo decide el grupo parlamentario que tiene controladas las comisiones”, comentó.

Velázquez González adelantó que presentará una iniciativa para modificar la integración de comisiones legislativas para que los grupos parlamentarios tengan representación conforme a su porcentaje en la Legislatura, donde ningún partido tiene más de 40%.

Por su parte la diputada, Mara Robles Villaseñor, insistió en que la consulta es necesaria para escuchar propuestas y opiniones de especialistas. Llamó a evitar una aprobación al vapor de la ley y realizar un ejercicio de parlamento abierto.

JM