Sin recursos para fondo de gratuidad, avanza reforma a la Ley de Educación Superior

Luego de realizar una consulta de sólo dos días, integrantes de la Comisión legislativa de Educación aprobaron el proyecto de la Ley de Educación Superior del Estado de Jalisco para armonizarla con la reforma federal avalada en marzo pasado.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, presidente de la Comisión, reiteró que no se realizó el proceso adecuado y que la consulta debió ser más amplia. Detalló que el proyecto de modificación no consideró la conformación del Fondo Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la educación superior que tampoco quedó etiquetado en el presupuesto estatal 2022.

“No se define las acciones que promoverá el Estado para la tutela, el ejercicio pleno y la garantía del derecho humano a la educación por lo que no podrá garantizarse la eliminación de cobros en instituciones públicas de educación superior a estudiantes por concepto de inscripción, reinscripción o cuotas escolares; por lo que la ley no lograría sus objetivos al no contar con los recursos necesarios”, argumentó.

Velázquez González subrayó que, sin el fondo para la gratuidad, no tiene razón de ser la reforma a la ley. El dictamen se aprobó en lo general con siete votos a favor y en lo particular hubo reservas de la legisladora priista Hortensia Noroña y del diputado de Hagamos. Se espera que el dictamen de la reforma se vote en la próxima sesión del pleno del Congreso estatal.

JM