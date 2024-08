Al celebrarse la sesión del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, el ex candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, José María “Chema” Martínez, acusó que el Triejal lo hizo en lo oscurito, con represión y custodiando el ingreso por la policía estatal, reclamando que se trata de una acción característica del gobernador de Jalisco.

Afirmó que se esperaba un fallo negativo por la complicidad que existe con Movimiento Ciudadano (MC), por ello, cuestionó que el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Triejal) le negara la entrada a Chema Martínez y a medios de comunicación a la sesión en donde se resolvería si se repetía o no la elección en Guadalajara y el estado.

Chema criticó que desde temprano, el lugar amaneció con vallas para impedir la entrada al pueblo, a pesar de que se trató de una sesión pública, así como al promovente del juicio de Guadalajara, aun cuando uno de los temas a tratar fue presentado por él ante las irregularidades que se cometieron en las pasadas elecciones.

“Lo lamentable es esta vulgaridad que convocan en secreto, nos enteramos por un medio de comunicación (...). Está no solo envallado, está la policía estatal que está a cargo del gobernador quien es quien está dando la instrucción directa a su empleado Tomás Vargas Suárez. Es muy lamentable, todas las sesiones son públicas, y esto tampoco fue la excepción”.

El también diputado local señaló que si bien ya esperaban este resultado adverso al recurso que implementaron, calificó como lamentable que como ciudadanos se les haya impedido el acceso pues con esto solo dieron cuenta aún más de la opacidad con la que el tribunal se ha conducido en este caso, favoreciendo evidentemente los intereses de MC.

Además, recordó las declaraciones del presidente de MC la semana pasada en el cual advirtió que el tribunal les daría la razón para no repetir las elecciones en Guadalajara.

“Vimos la sesión y vimos incluso que ya ni siquiera se ajustaron a la pretensión de Movimiento Ciudadano con respecto a las 59 casillas, ya recomponen el cómputo por 61 casillas. Una barbaridad lo que está ocurriendo. Me da mucha pena que sea un tribunal local, me da vergüenza llamarle magistrado a quien hoy es dueño de este tribunal, porque no está tomando en consideración todos los elementos que nosotros aportamos, las evidencias, en el caso de Guadalajara es un juicio bastante robusto con toda la acreditación y evidencias necesarias para anular la elección”.

MF