Este lunes, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ) confirmó la victoria de Pablo Lemus en las elecciones para la Gubernatura de Jalisco realizadas el pasado 2 de junio.

En la relatoría del caso, el informe del Tribunal indicó que Morena no logró demostrar las supuestas irregularidades graves, sistemáticas y determinantes que buscaban utilizar para anular la elección.

“El actor no acredita la existencia de una irregularidad grave, circunstancias de modo tiempo y lugar, ni la trascendencia de lo que implicó. No aporta pruebas idóneas y suficientes. No acredita que fueran sistemáticas".

El proyecto elaborado por el presidente magistrado del Tribunal señala que el organismo ya había emitido un pronunciamiento para que se realizara el recuento total de los votos en la elección a la gubernatura del estado.

Además, la resolución del Tribunal Electoral de Jalisco aclaró que la brecha entre el primer y el segundo lugar fue superior al 5 por ciento, por lo que el artículo 41 de la Constitución no es aplicable en este caso.

“De los resultados se deduce que la votación válida en esta elección quedó en 3 millones 667 mil 673, el partido MC tuvo un millón 626 mil 789 votos, representa el 44.25% y la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco un total de un millón 440 mil 024 que es el 39.17%. La diferencia de votos fue de 186 mil 765 votos, lo que en porcentaje representa una diferencia de 5.08%".

