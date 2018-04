Carlos Lomelí se compromete a mejorar la seguridad en mercados

En un recorrido por el Mercado Bola, en Zapopan, Carlos Lomelí, candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, mencionó que una de las principales demandas de los locatarios es en materia de seguridad y prometió regresarles la tranquilidad.

Entre los compromisos del político con locatarios de los mercados, está impulsar créditos y la remodelación de los inmuebles.

“Lo primero que tenemos que hacer es regresarles la paz y la tranquilidad que requieren los locatarios; hay que remodelar (los mercados) y traerlos al siglo XXI, hay que darle apoyo a esta economía de escala”.

Dijo que acudieron a escuchar las demandas de los locatarios del Mercado Bola, para conocer sus necesidades y ver cómo los pueden apoyar con promesas aterrizables para fortalecer ese tipo de negocios.

Me siento muy contento de verme rodeado de tantos colores y personas en el Mercado Bola. Hermoso lugar en la Consti, lugar de gente alegre y chambeadora. ¡Gracias por el gusto de compartir! pic.twitter.com/UC2btILb4w — Dr. Carlos Lomelí (@DrCarlosLomeli) 21 de abril de 2018

Recordó que en días pasados visitó también el Mercado de Santa Tere, en su lista está también hacer un recorrido próximamente por el de San Juan de Dios.

Sobre las inquietudes que ha recogido de los locatarios, comentó: “Lo más frecuente que hemos encontrado en el de Santa Tere y en este mercado, que no es la excepción, es la inseguridad que viven los locatarios que son asaltados al momento de cerrar sus locales, que han sido violentados… El mal común es la inseguridad”.

Por otra parte, Lomelí lamentó el asesinato de un sacerdote en Tlajomulco de Zúñiga, registrado ayer viernes, “tenemos que frenar la ola de violencia tan grande que estamos viviendo, sin precedente”.

Señaló también el caso de los tres estudiantes de cine desaparecidos, quienes aún no son localizados.

“Ya vimos que empezaron a catear casas, encontraron por ahí solventes se habla de que a lo mejor pueden estar ahí restos, verdaderamente no tenemos nada, no encontramos a nuestros jóvenes. Esta es la gran constante de la falta de resultados no solamente del gobernante en Jalisco, sino de toda la nación”.

Lomelí también realizó un recorrido por la colonia Constitución.

