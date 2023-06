Carlos Lomelí, fiel a sus principios y a su trayectoria

Médico de profesión, Carlos Lomelí Bolaños es empresario y político afiliado a Morena. Nació en Mascota, Jalisco, pero desde muy joven se fue a vivir a Guadalajara. “Tuve que luchar mucho y trabajar más para llegar a donde estoy, y a pesar de que había educación pública y gratuita, mi familia batalló para que yo pudiera estudiar”, contó.

Es precisamente por ese trabajo y constancia que para él la “fidelidad” no es sólo al partido que representa, sino a sus principios y a su historia de vida. “Sigo fiel a Morena porque Morena le es fiel a México: no roba, no miente y no traiciona al pueblo”.

Mientras estudiaba, también era maestro, lo que le enseñó a evaluar toda situación de manera objetiva y basada en expectativas y resultados. Por eso considera que la gestión del Presidente Andrés Manuel ha sido muy afortunada, ya que para él el país vive mejor en la actualidad.

“A México se le vuelve a respetar en el escenario mundial, y se nota mucho en la calle cuando uno platica con el taxista y con la mesera, pero también con el profesional o la empresaria: ahora hay un ánimo distinto en la sociedad. Ahora sí creemos en nuestro Gobierno de México, y eso es, sin duda, lo que lo hará pasar a la historia”, expresó.

Lomelí recordó que Morena, como partido político en Jalisco, ha participado en tres procesos electorales, logrando un gran avance en el Estado. “Somos la segunda fuerza política de Jalisco y seremos la primera fuerza en el siguiente proceso electoral. Estamos construyendo la esperanza, en unidad con todos los militantes de este movimiento”, afirmó.

Por ahora, dijo, su principal propósito como coordinador de los regidores de Morena ha sido proteger a la ciudadanía de Guadalajara de la indiferencia del partido en el cargo, denunciando, por ejemplo, el sobreprecio de las patrullas y el carrusel, así como anomalías en los servicios médicos municipales. “Nos toca, como regidores que sí vienen del pueblo, ser la voz de la justicia”, expresó.

Para él, la principal falla del Gobierno de Jalisco ha sido elegir cerrar los ojos y taparse los oídos ante las demandas de la sociedad, dejando de lado las necesidades de los jaliscienses para favorecer los intereses de unos cuantos. “Lo bueno es que el pueblo de Jalisco ya se cansó de ello y votará en contra en menos de un año”.

La principal tarea que tendrán los gobiernos de la 4T de cara a la elección de 2024, comentó, será reconstruir un puente entre la administración y la sociedad.

Como proyecto de partido, aseguró que los miembros de Morena deben mantener la unidad, ya que los une algo más importante que cualquier ambición personal: la voluntad de transformar este país. “Tenemos diferencias en los métodos, como es natural, pero en los principios, no nos doblamos ni nos rompemos. Somos fieles a México y a la idea de una Cuarta Transformación por el bien de todos”, expresó.

Lomelí acentuó que existen distintos puntos que lo diferencian de otras figuras que también desean competir por la candidatura a la contienda electoral, siendo el primero de ellos el que lleva más de 20 años recorriendo Jalisco. “Nadie ha estado más cerca de la gente, y nadie ha tenido tanto conocimiento de los problemas para planear soluciones como un servidor”.

El segundo, indicó, es la honestidad, pues cuando le han acusado de distintas cuestiones ha dado la cara, “defendido su honor con pruebas en la mano”, mientras que el tercero “es el compromiso constante con las mujeres y las personas de los grupos vulnerables”.

Por último, consideró que la principal deuda que existe en Jalisco es la falta de bienestar, que requiere esencialmente seguridad, salud y educación.

"Necesitamos urgentemente un nuevo pacto social para que todas y todos los jaliscienses puedan tener acceso a oportunidades iguales, sin importar dónde nacieron, cómo se apellidan o a quién deciden amar. Si logramos construir en los próximos seis años, ya habremos transformado la historia”.

Morena es la segunda fuerza... y va por más

Carlos Lomelí celebra que Morena sea hoy la segunda fuerza en Jalisco, pues no sólo representa la importancia de este partido para la vida política, sino que para él se ha convertido en el contrapeso más importante para señalar no sólo las irregularidades, sino también las deudas que el Gobierno estatal ha tenido con la sociedad. Y va por más en el 2024.

“Morena ha crecido en el sentido en que más ciudadanos le han otorgado la confianza, ganó más municipios. Y esto es el trabajo que se ha hecho como marca, y tiene una gran simpatía, y en Jalisco hay una gran cantidad de figuras que hacen posible que el partido exista”, destacó.

Para Lomelí, la actual administración sólo se ha dedicado a dividir, obstruir y violentar los derechos humanos de las personas, por lo cual, Morena es una esperanza para generar el verdadero cambio que el actual partido en el poder no pudo llevar a cabo.

Para el doctor, “Jalisco ya no puede esperar más, ya no aguanta”, y es por ello que ha instado a mantener la unidad como proyecto político, ya que, señaló, este es el único camino y la estrategia más adecuada para mantener el objetivo de tener un mejor Estado y un mejor país.

Considera que la gestión del Presidente López Obrador ha sido muy afortunada, pues está seguro de que México hubiera vivido una catástrofe frente a la pandemia de COVID-19, “si un Gobierno del PRI, PAN o MC hubiera encabezado la respuesta a la crisis”.

Además, destacó que el peso mexicano tiene mucho más valor que en el sexenio pasado. “Las familias viven mejor, las mujeres están más protegidas, los adultos mayores son recompensados por todo lo que han hecho por nosotros”.

Y precisamente ese cambio que ha manifestado como una mejora para Jalisco, dijo, está por llegar al Estado ante el actual hartazgo de la ciudadanía, con la confianza de que el partido sabrá administrar sus recursos por el bien de las personas, y basado en sus necesidades más sensibles.

Apoyándose en su cercanía con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y de figuras elementales en su equipo de trabajo, aseveró que al ser Jalisco un ente fundamental para Morena en la elección del 2024, el Estado es también una prioridad de gobernanza, por lo que, para el partido, uno de los objetivos es trabajar por un Jalisco más justo, con menos pobres y más oportunidades.

Por el momento, dijo, es pronto para hablar de los procesos que se seguirán para elegir a la figura que representará a Morena en la contienda por la gubernatura de Jalisco, sin embargo, aseveró que deberá ser en apego a los estatutos del partido, y según den su aval las y los compañeros en el Consejo Estatal.

Sin embargo, aseveró, “definitivamente existen condiciones para una candidatura de unidad. El triunfo de la maestra Delfina en el Estado de México nos demostró que la unidad y la movilización son las madres de la victoria”, manifestó Lomelí.

Pero insistió, su trabajo y constancia lo han llevado a ser hoy la opción que pudiera llevar a Jalisco a sumarse a las Entidades hoy liberadas con Morena, gracias a su cercanía con la gente y el comprender sus necesidades por haber recorrido por ya dos décadas todos los rincones de Jalisco.

Y eso es lo que para él es el factor fundamental que debe representar la figura que encabece la contienda del año próximo: conocer a Jalisco y sus necesidades como la palma de la mano, su geografía, sus retos y sus fortalezas, sus liderazgos locales y sus tradiciones.

“Nuestro Estado tiene mucho que ofrecer al mundo, y, por qué no decirlo, también tiene mucho por ganar con toda su riqueza natural, cultural y, sobre todo, humana. Sólo un Gobierno que conozca y sienta todo este legado podrá convertirlo en bienestar para Jalisco”, destacó Lomelí.