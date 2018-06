Candidatos suscriben agenda de género en Jalisco

Aspirantes a presidencias municipales, diputaciones, senadurías y a la gubernatura se comprometieron a impulsar una agenda de género en Jalisco. Mediante la firma de un convenio con organizaciones civiles, se comprometieron a realizar acciones contra la desaparición de personas, la trata, la violencia de género y a respetar la Norma 046.

Rosa María González, representante de Parité, explicó que la agenda contempla también la participación política de las mujeres y la no violencia.

“Hablar de los derechos humanos de las mujeres es hablar de participación política sin violencia, de que ya no haya feminicidios, que vivimos en un medio ambiente sano, que no exista la trata y el comercio sexual, que no haya acoso en las universidades y en los centros de trabajo, que todas tenemos derechos. Por eso estamos aquí”.

El convenio lo firmaron decenas de candidatos entre los que destacan Carlos Orozco, Pedro Kumamoto, Miguel Castro, María Elena Limón y Eduardo Almaguer. Carlos Lomelí lo firmará en el transcurso de la mañana. Mientras que Enrique Alfaro no asistió al evento por problemas de agenda pero suscribe lo plasmado en el acuerdo y envió un documento con sus propuestas en el tema.

“Estamos hablando de gabinetes paritarios, los nuevos retos para la implementación de institutos de la mujer en todos los municipios del Estado, de la trata que es un tema importante pero que ha sido olvidado. De presupuestos con perspectiva de género y la transversalidad del tema en la administración pública”.

Sobre la despenalización del aborto, que está incluida en la agenda, González indicó que el compromiso consiste en respetar lo que establece la Norma 046.

“Los candidatos tendrán que incluir estas propuestas a sus plataformas en donde vimos que estaba ausente el contenido relacionado con los derechos humanos de las mujeres”.

