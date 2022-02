Cáncer: Nariz Roja desmiente a INSABI sobre desabasto de medicina

En el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, Nariz Roja, Asociación Civil, levantó la voz ante un informe de transparencia del Gobierno Federal y del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) que señala que en Jalisco el desabasto de medicamentos solamente es de 55%, esto señalan que es una mentira, ya que para ellos continúa habiendo genocidio de infantes y personas con la enfermedad ante la ausencia de medicinas e incluso se han desmentido ya que en el 2021 señalaban que en la entidad se cubría la totalidad, siendo las organizaciones privadas quienes dotan los insumos.

Alejandro Barbosa Padilla, director de la organización señaló que el documento firmado el 13 de febrero de 2022 por el doctor José Enrique Pérez Holguín es una falacia, donde señala que hasta el septiembre del 2021 todas las entidades estaban al 50% de abasto y Jalisco en un 55%.

“Todos los Estados están por debajo del 40% de abasto, nuevamente el INSABI vuelve a cometer un error. Dijeron que en Jalisco había sobreabasto siendo que aquí en el documento que me están compartiendo se habla de un 55% de abasto en el 2021, cuando ellos referían que Jalisco tiene el 100% de abasto y ya no piden medicamentos porque tiene suficientes, imagínense el tamaño de mentira que están diciendo estas personas”, dijo.

Barbosa Padilla señala que las estadísticas de muertes por cáncer están resaltadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y más desde que comenzó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en México.

“El INEGI lo dice, 2019, 2020, más de 170 mil muertos a consecuencia del cáncer. ¿Qué sucedió en estos años?, ¿No hubo campañas de detección temprana? No tuvimos medicamento, la gente con tumores ya no tiene manera de ir a unidades privadas porque ya no hay subrogación de servicio, si no hay equipo, no hay atención, si hay fila espérese, como las señoras que siguen esperando hasta las 10 de la noche para saber si le toca turno”, acotó.

Además, Nariz Roja resaltó el haber obtenido un millón 430 mil pesos que junto el Ayuntamiento de Guadalajara para brindar medicamentos oncológicos a niños y niñas.

“Hoy, pues yo puedo darles una buena noticia aquí en Jalisco. A Nariz Roja nos han otorgado casi dos millones de pesos para medicamento para niños con cáncer, parte del Gobierno de Guadalajara, es un programa social la verdad estamos muy agradecidos porque podemos con esto apoyar a muchos niños”, resaltó.

