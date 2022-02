En Jalisco, 470 niños esperan atención por cáncer

En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, la falta de medicamentos oncológicos afecta directamente a familias de 470 niños en Jalisco, por lo menos, que luchan contra la enfermedad y se atienden en hospitales públicos.

Alejandro Barbosa, director de la asociación civil Nariz Roja, detalla que el costo promedio sólo de medicinas es de hasta 20 mil pesos semanales por paciente. Basados en esas cifras, la cobertura universal implicaría una bolsa mensual de alrededor de 38 millones de pesos (MDP) para este sector.

Barbosa destacó que la puesta en marcha de un plan estatal para cubrir los tratamientos es positivo para las familias que han batallado desde la extinción del Seguro Popular.

“Desafortunadamente, el costo de los medicamentos que asumen las organizaciones civiles o los mismos pacientes es muy pesado. El hecho que les digan a los padres de familia que van a contar con un sistema como se tenía con el Seguro Popular es bueno. Lo que falte, le entramos para tratar de colaborar”.

El Gobierno de Jalisco anunció que hoy presentará un programa para garantizar la cobertura universal de medicamentos y tratamientos para todos los menores de edad con cáncer. Pretende cubrir diagnóstico, seguimiento, tratamiento y cirugías, replicando un plan de Nuevo León, por lo que se requiere de un presupuesto mayor.

Barbosa resaltó que además de las medicinas se debe considerar la demanda de tratamientos adicionales, como las radioterapias.

Recordó que con las políticas del Gobierno federal se complicó el acceso a 19 claves que dejaron de producirse en el país.

“De esas, tres ya se pueden encontrar en el mercado; las otras 16 son las que más trabajo cuesta conseguir. Tenemos que comprar con distribuidores del extranjero y los precios se disparan. Faltan tanto para los niños como para los adultos”.

El director de Nariz Roja agregó que, hasta donde conocen el plan de cobertura universal de medicamentos oncológicos para menores con cáncer, se pretende replicar el modelo de participación del sector empresarial, como sucedió con la estrategia “Jalisco Sin Hambre”, aplicada al inicio de la pandemia.

Piden reforzar infraestructura para radioterapias en Jalisco

Además de contar con todos sus medicamentos, los menores que luchan contra el cáncer necesitan que les faciliten tratamientos como radioterapias, claves en la lucha contra tumores malignos, comentó Alejandro Barbosa Padilla, director de la asociación civil Nariz Roja.

Con la instalación de un acelerador lineal en el Instituto Jalisciense de Cancerología esperan poder desahogar las atenciones requeridas, pero el activista consideró que se necesita otro equipo similar por la alta demanda de atención que hay. Un tratamiento de radioterapia en un hospital privado vale de 80 mil a 116 mil pesos, que lo hace inaccesible para la mayoría de los pacientes.

“Nada más comprar un equipo de este tipo tiene costo entre 80 y 90 millones de pesos, un acelerador lineal sirve para dar radioterapias para cuestiones de tumores en niños y adultos en cualquier parte del cuerpo, en la iniciativa privada un paquete de radioterapia te puede costar hasta 116 mil pesos, en precio que nos dan como organización; por eso es tan complicado y costoso este tratamiento”, detalló Barbosa Padilla.

El titular de Nariz Roja subrayó la necesidad de reforzar las campañas de detección temprana para facilitar el abordaje de casos y atenderlos a tiempo. Se mostró a favor de la determinación de mantener el plan original de trasladar la sede del Instituto Jalisciense de Cancerología al edificio construido en la colonia Miramar de Zapopan, porque es una oportunidad para ampliar espacios y mejorar las condiciones de atención, pues consideró que las actuales instalaciones están superadas por la alta demanda de pacientes.

Según el estudio sobre las características de las defunciones registradas en México, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los tumores malignos se ubicaron como la segunda causa de muerte en los grupos de edad de cinco a nueve años y en los menores de 10 a 14 años; hubo una mayor afectación a las niñas de esas edades, donde fue el principal motivo de muerte.

Adicionalmente los tumores malignos son la tercera enfermedad que más vidas cobró en niños de uno a cuatro años y la cuarta patología más letal entre adolescentes de 15 a 17 años.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMAC) en México se reportan más de cinco mil nuevos casos de cáncer infantil al año y cada cuatro horas en promedio se reporta un fallecimiento por esta causa, por lo que al año se registran más de dos mil muertes de niños y niñas.

Según datos de la Secretaría de Salud Jalisco, la tasa estatal de incidencia de cáncer infantil es de casi 18 niños por cada millón de menores de edad.

Yesenia ha tenido que gastar más dinero. EL INFORMADOR/A. Camacho

PESE A PROMESAS

Yesenia padece la falta de medicinas

Aunque en el Gobierno de Jalisco se pretende un proyecto para beneficiar a todos los jaliscienses que lidian con esta enfermedad, Yesenia padece para dar seguimiento a su tratamiento, porque ha asistido en cuatro ocasiones al Instituto Jalisciense de Cancerología por medicamento y solamente lo encontró una vez.

“El que me están poniendo ahorita sí lo encontré, hay otro que en las primeras cuatro quimioterapias una vez sí lo tuvieron y ya las demás no. Una vez lo compramos aquí y las dos veces me lo donaron en Nariz Roja”.

Mencionó que la escasez de estos medicamentos significa una complicación económica para seguir su tratamiento. “Sí me afectó cuando no encontraba mi medicamento aquí porque sí sale carito y pues todo el tratamiento que ocupamos lo más barato sale como en cuatro mil setecientos pesos, porque hay algunos lados donde sale más caro”.

En junio del año pasado, a Yesenia se le detectó un bulto en su pecho, el cual resultó ser cáncer de mama. “Yo me sentía una bolita, mi esposo me dijo trátala porque puede ser mala. En mayo hay mastografías gratis, así que yo fui, me apunté y me la hicieron. Me dijeron que viniera aquí (al Instituto) porque habían encontrado resultados sospechosos. De allí me empezaron a dar un tratamiento de ocho quimioterapias”, contó.

En 2020 más de 90 mil personas mueren por tumores en México

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ofrece información de los principales indicadores sobre la mortalidad causada por tumores malignos en la población mexicana: en 2020 se registraron un millón 086 mil 743 defunciones en México, de las cuales 8% fueron por tumores malignos (90 mil 603 casos).

La tasa de defunciones por esta causa aumentó durante la última década, al pasar de 6.18 defunciones por cada 10 mil personas en 2010 a 7.17 por cada 10 mil personas en 2020.

El cáncer se vincula con la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo. Este proceso se denomina “metástasis” y es la principal causa de muerte por cáncer.

En 2020, las Entidades federativas con las tasas más altas de defunciones por tumores malignos fueron: Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, Morelos, Veracruz y Colima, con tasas de 9.7 a 7.8 defunciones por cada 10 mil habitantes. En contraste, los Estados con las tasas más bajas fueron: Quintana Roo, Guerrero, Querétaro, Yucatán, Durango, Guanajuato, Tlaxcala, Tabasco, México, Puebla y Aguascalientes, con tasas de 4.5 a 6.4 defunciones por cada 10 mil habitantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que la enfermedad incrementa con la edad porque se van acumulando factores de riesgo que se combinan con la pérdida de eficacia de los mecanismos de reparación celular.

Identifican exceso de mortalidad

El análisis de las características de las defunciones registradas en México del Inegi destaca que las defunciones por COVID-19 fueron la primera causa de muerte a nivel nacional, le siguieron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos.

La estadística sobre las causas de muerte del Inegi se elaboró tras la revisión de los registros administrativos generados a partir de los certificados de defunción suministrados por las oficialías del Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y de los cuadernos estadísticos suministrados por las Agencias del Ministerio Público.

La revisión hecha por el Inegi destacó que las estadísticas sobre defunciones registradas en 2021 estiman el exceso de mortalidad derivado de la pandemia.

Detalla que a partir de la metodología de la Organización Panamericana de la Salud identificaron que de acuerdo con la información registrada durante el periodo 2015-2019, se esperaban de enero de 2020 a junio de 2021 un total de 1.1 millones de defunciones y ocurrieron 1.6 millones.

Con base en estos resultados se tiene un exceso de mortalidad por todas las causas equivalente a 47.7 por ciento.

Nariz Roja ha sido clave para visibilizar las carencias que tienen los niños con cáncer. EL INFORMADOR/Archivo

CLAVES

Hay mayor sobrevivencia en Jalisco

Cálculo. En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, Fernando Sánchez Zubieta, jefe del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, informó que en el Estado el 75% de los menores (tres de cada cuatro) se curan del cáncer, cuando en todo el país el porcentaje es de alrededor de 60%.

Jalisco. Hay una alta sobrevivencia al cáncer infantil en comparación con otras Entidades del país. “Hay Estados donde se cura sólo el 30% como Oaxaca, Chiapas, Tabasco. (En Jalisco) llegan cada año 150 niños y perdemos un 25%, son los que mueren, el resto sigue su tratamiento”.

Mundo. Sin embargo, señaló que, si se compara con otros países, en México el porcentaje de sobrevivencia es muy bajo, pues en otros países del mundo se curan más del 90% de los niños, como Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, donde son hasta 92% los sobrevivientes. En Alemania el 90% y en Estados Unidos el 86%. Explicó que los niños responden mejor a la quimioterapia, pues su cáncer es embrionario, lo que lo hace más curable. “Con los niños son tumores embrionarios y con los adultos son tumores degenerativos. Son diferentes tratamientos y diferente biología”.

Planes. Explicó que principalmente hay dos proyectos en puerta que van a ayudar a cambiar el destino de más niños: un banco de cordón umbilical y un equipo de radioterapia. Adelantó en exclusiva que el banco de cordón umbilical ya tiene avances en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) y que próximamente podrán hacer uso de él. Sin embargo, mencionó que falta inversión para terminarlo.

Acelerador. El doctor Fernando Sánchez Zubieta, jefe del Servicio de Hemato- Oncología Pediátrica del Nuevo Hospital Civil, también informó que después de mucho gestionarlo, Jalisco tendrá un acelerador lineal que ayudará al tratamiento de menores con cáncer.

Principales tumores por grupos de edad

Al analizar las defunciones por grupos de edad y tipo de tumores malignos, entre los principales tipos de cáncer que afectaron a la población infantil de 0 a 14 años son: leucemia; tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central; tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas , así como de linfoma no Hodgkin.

Entre los jóvenes de 15 a 29 años la principal causa de defunción por tipo de cáncer fue la leucemia, con una tasa de 0.36 por cada 10 mil hombres y de 0.25 por cada 10 mil mujeres.

con una tasa de 0.36 por cada 10 mil hombres y de 0.25 por cada 10 mil mujeres. Después de esta causa, hay diferencias por sexo: en los hombres destacaron las defunciones por tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central, linfoma no Hodgkin y tumor maligno del estómago.

En las mujeres, le siguieron por orden de importancia, el tumor maligno del ovario, tumor maligno del cuello del útero y el tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central.

Entre los hombres de 30 a 59 años destacaron las defunciones por tumor maligno del colon, del recto y del ano, con una tasa de 0.55 defunciones por cada 10 mil varones, seguido de los tumores malignos del estómago con una tasa de 0.47 por cada 10 mil hombres. Entre las mujeres de este grupo de edad, la causa principal fue el tumor maligno de la mama, así como el del cuello del útero, con tasas de 1.56 y 0.86 defunciones por cada 10 mil mujeres, respectivamente.

Diputados proponen actualizar el registro estatal de cáncer

Para contar con más información sobre las tendencias anuales, incidencias y mortalidad por cáncer en Jalisco, diputados panistas en el Congreso de Jalisco presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado, para retomar y actualizar el registro estatal sobre esta enfermedad; plantean incluir detalles como la localización de tumores, morfología, estado clínico y lugar de residencia, entre otros elementos.

Plantean que los responsables de los hospitales públicos y privados en el Estado deben remitir en el mes de febrero de cada año, la información necesaria a la Secretaría de Salud para la actualización del registro estatal. Una vez que hayan recabado la información, deberán reportar al Registro Nacional de Cáncer, cada año, el número de personas enfermas con los tipos de cáncer, por municipio y rangos de edad, y diagnóstico reportado en ese periodo.

Desde 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en la Ley General de Salud que dio origen a la creación del Registro Nacional de Cáncer, que serviría como herramienta para conocer la situación actual de la enfermedad, el número de personas que la padecen, así como las acciones que se implementan para combatirla y prevenirla.

Jalisco fue pionero en la medida pues desde 1975 en la legislación se contempla conformar el registro estatal para fortalecer las acciones que se llevan a cabo para prevención y atención oportuna de esta patología.

En reiteradas ocasiones, familiares de menores con cáncer han solicitado apoyo para su atención. EL INFORMADOR/Archivo

La enfermedad a nivel global

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó que cada año más de 400 mil niños son diagnosticados con cáncer en todo el mundo, lo que ubica a esta enfermedad como una de las principales causas de muerte de niños y adolescentes.

En la Región de las Américas se estima que hubo 32 mil 65 nuevos casos de cáncer en 2020.

La mayoría de los niños con cáncer vive en países de ingresos bajos y medianos donde enfrentan inequidades en aspectos como la detección temprana, el diagnóstico y el acceso a tratamientos de calidad y cuidados paliativos.

Aumentar la capacidad de los países para brindar servicios de calidad a los niños con cáncer, priorizar el cáncer infantil a nivel nacional y regional son claves para salvar vidas y reducir el sufrimiento de los niños con cáncer.

La Organización Mundial de la Salud lanzó la iniciativa mundial contra el cáncer infantil, para lograr al menos el 60% de supervivencia.

TELÓN DE FONDO

Nuevo hospital se queda en Miramar

El gobernador de Jalisco dijo el año pasado que el Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC) estaría ubicado junto al Hospital Civil de Oriente, sin embargo, dio marcha atrás y regresó al proyecto original diseñado durante el Gobierno de Aristóteles Sandoval, donde se estableció la sede en la colonia Miramar.

El mandatario estatal comentó que se decidió que el Instituto de Cancerología dejará de ser estatal para convertirse en Instituto de Cancerología Regional en las instalaciones de Miramar, donde se ampliarán los servicios para poder tener las áreas médico-quirúrgicas que están en el Hospital General de Occidente (HGO) Zoquipan.

“Vamos a hacer una adecuación del proyecto, vamos a tener entre 120 y 140 camas para cancerología y todas las áreas médico-quirúrgicas del Zoquipan (estarán) en Miramar, para quienes estaban haciendo grillas que se iban a ir a otros lados se va a Miramar y se va a hacer un proyecto de alcance regional”, dijo sobre el edificio.

José Enrique Cabrales Vázquez, exdirector del IJC, ya había advertido problemas del eventual cambio de sede por la falta de infraestructura y el desplazamiento de enfermos hasta la zona del Nuevo Periférico en Tonalá.

“A los pacientes con cáncer se les dificultan los traslados o en ocasiones requieren infraestructura para llegar más rápido y sería mandarlos hasta donde no hay infraestructura ni transporte adecuado”, expuso el exdirector del IJC, el 24 de enero de este año.

Las instalaciones del edificio en obra negra de Miramar fueron objeto de polémica en abril de 2020 porque el Gobierno de Jalisco iba a utilizarlo como morgue de las víctimas de COVID-19.

Finalmente, el Hospital Civil de Oriente retoma su diseño original y se perfilará toda la programación presupuestal con el fin de terminar el hospital antes de que termine el actual Gobierno.

