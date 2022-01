Camioneros cobran en efectivo en Periférico y burlan a la Setran

Con la excusa de que no funcionan las máquinas de prepago o las alcancías, camioneros cobran en efectivo a los usuarios del transporte público.

Esta práctica, que burla la Ley de Movilidad, se observó afuera de la estación Periférico Sur del Tren Ligero. La llevaron a cabo ayudantes de operadores de las unidades 05 y 19 de la ruta T17/C01 (antes 632-A).

El hecho se documentó alrededor de las 08:00 horas del lunes. Cuando llegó el camión a la altura de avenida Colón y el Periférico, los pasajeros hicieron fila. Al pie de la portezuela, el acompañante del chofer les dijo que la alcancía se había trabado y les pidió el dinero para poder abordar.

“Hay veces que no agarra ni la tarjeta ni dinero la máquina, es un problema. Se lo tienes que dar al chofer o alguna persona. Dicen que no funciona el prepago y al final se lo quedan ellos”, comentó Alondra, una ciudadana inconforme.

El Artículo 86 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco establece que los pagos en los camiones se harán mediante los diversos medios de prepago, sea electrónico o con alcancía, sin entregar el efectivo a los transportistas.

Ante esta situación, la Secretaría de Transporte (Setran) respondió que se sanciona a los choferes o terceros que sean sorprendidos mientras realizan esta acción irregular.

Con respecto a las camionetas que ofrecen traslados de manera ilegal en el punto mencionado, la dependencia pidió a los habitantes que no las usen, pues en caso de cualquier incidente no podrán reclamar, ya que no cuentan con registro de servicio.

Dichos vehículos incluso circulan con placas de otros Estados como Aguascalientes y la Ciudad de México. Esto ocurre a unos días de que se ponga en marcha el Peribús. Está previsto que el nuevo sistema de transporte masivo en la metrópoli arranque a finales de este mes.