A días del arranque del Peribús, Setran tolera vehículos irregulares

Camionetas irregulares, incluso con placas de otros Estados como Aguascalientes y la Ciudad de México, operan en los alrededores de la estación Periférico Sur de la Línea 1 del Tren Ligero.

Esto ocurre a unos días de que se ponga en marcha el Peribús. Las autoridades afirmaron que el nuevo sistema de transporte masivo se inaugurará a finales de este mes en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Durante un recorrido por el punto, este medio de comunicación observó que los vehículos irregulares estorban a las unidades del transporte público para ganarles a los pasajeros y trasladarlos a Tlajomulco de Zúñiga y al Sur de Zapopan. El costo por viaje es de 15 pesos.

Además, pese a que tienen capacidad para 12 personas, circulan hasta con 15, lo que incrementa el riesgo de contagio de COVID-19.

El Artículo 129 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco señala que se requiere una concesión para ofrecer el servicio de transporte público o de taxis en cualquiera de sus modalidades.

El Artículo 146 de la misma ley establece que se sancionará a los conductores que no cuenten con los permisos en orden de la Secretaría de Transporte de la Entidad (Setran).

También indica que es un requisito tener póliza de seguro de auto especializado con Responsabilidad Civil para pasajeros.

A través de un comunicado, la Setran acentuó que ya identificó esta práctica y aseguró que ya ha retirado de circulación a las camionetas tipo Urvan. Sin embargo, no precisó cuántas.

Por otra parte, la dependencia destacó que hasta la fecha ha detenido 159 vehículos de Empresas de Redes de Transporte (ERT) pirata: 147 el año pasado (principalmente en la metrópoli y en Puerto Vallarta) y 12 en lo que va de 2022.

Camionetas irregulares operan con placas de otros Estados

Las camionetas irregulares que operan sin concesión en Periférico Sur y que transportan a pasajeros de la última estación de la Línea 1 del Tren Ligero hasta San Agustín o El Fortín traen placas de circulación de otros Estados, como la Ciudad de México y Aguascalientes, evitando de esta forma ser sancionados por elementos de la Policía Vial.

Cerca del punto mencionado se encuentra un centro comercial donde hay agentes viales que supervisan el tránsito vehicular. Ellos también se percatan de esas unidades que no cuentan con permiso de la Secretaría de Transporte (Setran).

El Artículo 167 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco señala que para prestar servicio de transporte particular, arrendamiento o público, las unidades deben de estar domiciliadas en la Entidad.

Joseph, usuario del transporte público, dijo que espera que las autoridades atiendan esta situación, sobre todo ante la puesta en marcha del Peribús, que se prevé inicie a finales de este mes.

“Apenas estoy conociendo este tipo de transporte irregular. Me imagino que con la entrada de Mi Macro Periférico sean retiradas y sea un cambio bueno por la facilidad y operación del Peribús”, señaló.

Este fenómeno no solamente se da al Sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Este medio de comunicación lo documentó en el Norte de Zapopan. Las camionetas que esperan a los usuarios que bajan de la Estación Periférico Norte de la Línea 1 del Tren Ligero los buscan en los alrededores para llevarlos a Las Mesas, San Esteban, El Refugio, Coronilla, Agua Fría, Nueva Vergel, Tabachines, Vista Hermosa y La Higuera.

En 2018 se publicó que la colonia El Refugio vio nacer la primera ruta irregular de la zona de las Mesas en 2015 con una flotilla de tres unidades, las cuales transportaban a 500 usuarios por día hasta Tabachines.

Sin embargo, en 2017 la asociación de Urvans ya contaba con dos mil 500 usuarios diarios y seis unidades para ese derrotero, además de ampliar el servicio a una ruta adicional desde la colonia La Higuera a Periférico Norte. Para ello destinaron tres unidades más.

VAN LLENOS

Ofrecen subir al “cacharpo”

En una camioneta Nissan NV350 tipo Urvan color blanca, un joven anuncia la ruta ilegitima conocida como “El cacharpo”. Este medio observó cuando comenzó a gritar: "¡Súbale, va a El Fortín-Mariano Otero!".

Lo llenaron en su totalidad, con lo que se puso en riesgo a los pasajeros de contagiarse se COVID-19.

Trabajadores lo toman desde temprano, ya que en ocasiones la ruta de camión del transporte público tarda en pasar y tienen que ingresar a sus labores cotidianas.

“No están reguladas las combis. Se llena de 06:30 a 08:00 y hay un fila muy grande para subirse a los camiones, ahí también aprovechan los de las combis”, comentó Mercedes Martínez, quien entra a trabajar temprano en la zona de Perisur.

Otras rutas que anuncia “El cacharpo”, y con un costo de 15 pesos por viaje, son para López Mateos, El Palomar, Bugambilias, La Rioja, Punto Sur y San Agustín.

PARA SABER

Prevén mejora en traslados con el Peribús

El pasado 30 de diciembre se llevó a cabo un recorrido de prueba por las 42 estaciones del Peribús y el gobernador de Jalisco presumió que completó el viaje por el anillo periférico en 83 minutos; actualmente la ruta 380 (que dejará de operar con la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte) tarda dos horas y media para cubrir el mismo tramo. El mandatario estatal dijo que los trabajos tenían 90% de avance y reconoció pendientes en las obras, principalmente en elevadores y entornos de los puntos de abordaje.

Persisten quejas por robo del saldo en la tarjeta de prepago

El sistema de prepago en las diferentes rutas de camión de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) continúa con fallas.

Este medio de comunicación realizó un sondeo en el parque Revolución, afuera de la estación Juárez del Tren Ligero. Allí, usuarios del transporte público afirmaron que el problema se da en camiones y también en diferentes estaciones del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur). Compartieron que en ocasiones se bloquea la tarjeta de Mi Pasaje o aparece que no tiene fondos.

Epigmenio, adulto mayor, aseguró que en su caso batalla con las máquinas de prepago porque dicen que no hay fondos.

“Con la tarjeta de prepago a veces el aparato no marca la recarga y la traes con crédito. Lo intentas varias veces y nada. Es de diario esto, ojalá que lo checaran”, comentó.

Gabriela Lizeth, quien ayer esperaba el camión de la ruta 626 en la calle Pedro Moreno, casi a su cruce con Federalismo, resaltó también la problemática con la tarjeta de prepago.

“Me ha pasado de que le echas saldo a la tarjeta y al momento de subir aparece que no tiene y también cuando pagas en efectivo no te regresa los cincuenta centavos”.

María recargó 50 pesos de su tarjeta y al subirse a un camión de la ruta C-110, antes 629, ya no tenía nada, por lo que tuvo que pagar 10 pesos más.

“Me dice que no había crédito en la tarjeta a pesar de que tengo crédito y eso que le cargué en la tienda, le puse 50 pesos, el chofer me dijo que no tenía crédito, salió en rojo, le tuve que poner dinero”. Como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, la Secretaría de Transporte (Setran) destacó que las 10 rutas con mayor cantidad de reportes recibidos por fallas en la máquina de cobro son la T-19 (antes 380), 178 El Salto, T-09 (604), C-125 (186), C-130 (186), C-04 (110), C-84 y C-85 (631 y 631-A), T-04 (646), C-111 (176 Robles) y C-110 (629).

Además de esos derroteros, cinco también estuvieron entre los 10 más señalados en 2021: T-19 (antes 380), T-09 (604), C-125 (186 La Noria), C-130 (186) y C-110 (629).

La ruta 380, que dejará de operar con la puesta en marcha del Peribús, encabezó los reclamos en el 2019 y en el 2021. En 2020 fue la segunda con más quejas.

TELÓN DE FONDO

Pagan camión con tarjeta apenas uno de cada tres

Miguel Ángel depositó una moneda de 10 pesos para entrar a la estación San Juan de Dios, del Macrobús, y no recibió los 50 centavos que le sobraban. Él compartió que cuando usaba la tarjeta perdía dinero porque de forma inexplicable le quitaban saldo.

El pasado 7 de diciembre, este medio de comunicación públicó que en el último informe del Gobierno estatal se dio a conocer que el sistema de pago con tarjeta ya estaba integrado al 100% en todas las unidades del transporte público; sin embargo, no todas las personas lo usan.

En ese entonces, la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio de Jalisco informó por Transparencia que solamente el 35% del total de los viajes realizados en todos los sistemas integrados del transporte se pagan mediante la tarjeta interoperable de prepago.

De acuerdo con la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), desde que se autorizó el aumento a nueve pesos con cincuenta centavos, las denominadas “alcancías rateras” acumulan 604 millones 221 mil pesos en excedentes, al no dar cambio cuando se depositan 10 pesos.

Se le preguntó a la Secretaría de Transporte sobre las estrategias para incentivar el uso de la tarjeta, a lo que respondió por medio de una ficha informativa: “Una de las medidas principales fue unificar la tarjeta del pago electrónico como medio de pago para todo el sistema de transporte. Se implementó un amplio sistema de recarga externa, con acceso a más de mil puntos de recarga en todo el Estado”.

De acuerdo con información del sistema MIDE Jalisco, durante 2020 se realizaron 26 millones 990 mil viajes de pasajeros.

Si la información se cruza con el dato del porcentaje de los viajes realizados, esto significa que el 49% de los viajes se hicieron mediante tarjeta; es decir, en aproximadamente 13 millones 764 mil viajes no se regresaron los cincuenta centavos si pagaron con moneda de 10 pesos.

A la Setran también se le cuestionó por los usuarios que señalan que es complicado demostrar que hay cobros inexplicables con las tarjetas porque tienen que demostrar con los tickets que hicieron las recargas, pero muchas veces no les dan los recibos. ¿Por qué es tan complicado demostrar los cobros dobles?, se le inquirió a la autoridad. Su respuesta: “Los cobros inexplicables se identifican fácilmente con el historial de la tarjeta. Los cobros dobles son más complicados de demostrar porque generalmente se asocian a dobles ingresos. Es decir, un pago doble puede asociarse al hecho de que el usuario haya pagado dos pasajes con la misma tarjeta o por haber aproximado la tarjeta de manera accidental en dos o más ocasiones, y eso último no debe asociarse al sistema”.

LA CIFRA

35 de los viajes realizados en todos los sistemas integrados del transporte se pagan con la tarjeta interoperable de prepago, según la Coordinación Estratégica de Gestión del Territorio.

TREN LIGERO

Reportan que el gel se acaba en estaciones

En lo que va de la pandemia, 90 mil 500 litros de gel antibacterial se han puesto a disposición de los usuarios del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) para utilizarlo al principio y final de sus viajes.

Sin embargo, los pasajeros tienen opiniones encontradas en cuanto a las medidas y filtros que hay en las diferentes estaciones, coincidiendo que en ocasiones los dispensadores se vacían pronto.

Cuando salía de la estación Juárez, en Guadalajara, Eva Rojas se colocó de su gel personal. Dijo que prefiere cargar con el propio, ya que es constante que en donde toma el Tren Ligero y otras rutas de camión no haya.

“Creo que han bajado las medidas en muchos puntos. Lo he notado en el Tren Ligero. En la estación Juárez se suben a limpiarlos, eso está muy padre; en los camiones no lo siguen haciendo. Es mejor que cada quien traiga su gel en individual, normalmente los dispensadores están vacíos”, comentó.

Diana, también pasajera del Tren Ligero, señaló que es raro en las estaciones que rellenen los dispensadores.

“De hecho ya nunca he visto que tengan gel, en ninguna de las estaciones he visto, creo que la responsabilidad de cuidarse es personal”, resaltó.

A través de su departamento de Comunicación Social, el Siteur indicó que al terminar cada recorrido, un grupo de 4 o 5 personas sube a hacer limpieza de los trenes. Afirmó que las estaciones son sanitizadas cinco veces al día.

Agregó que lo hacen con los pasamanos, andenes, torniquetes, máquinas expendedoras, vidrios, elevadores y todo aquel elemento con el que los usuarios puedan tener contacto con sus manos.

LA CIFRA

90 mil 500 litros de gel antibacterial se han puesto a disposición de los usuarios del Sistema de Tren Eléctrico Urbano desde que comenzó la pandemia por el COVID-19, en marzo de 2020.

