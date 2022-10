El próximo 30 de octubre concluirá el horario de verano, que se implementó en México durante 26 años, esto luego de que Diputados y Senadores aprobaran la reforma para su eliminación. Será este domingo cuando los mexicanos reciban el horario de invierno, que será el que se quede para siempre.

"En ese sentido, se recomienda a la población que la noche de este sábado, antes de irse a dormir, atrase por última vez su reloj una hora, de modo que al día siguiente pueda realizar sus actividades sin contratiempos".

Aunque en Jalisco la medida sí aplica en todos los municipios, la derogación del horario de verano contempla una excepción para las demarcaciones que tienen frontera con Estados Unidos, a fin de no afectar el intercambio comercial.

"Que no regrese"

Ante esta noticia, algunos tapatíos entrevistados están de acuerdo en la eliminación de este horario: “Es algo muy bueno. Nos beneficia en que nos vamos a poder levantar más tarde. Es molesto que lo estén cambiando, allí es donde existe el descontrol. Que ya no regrese”, dio Martha Baeza.

A Patricia Torres le pareció una decisión muy acertada. “No favorece nada, seguimos igual, aprovechando lo mismo, no tiene ningún sentido. Está uno acostumbrado a un horario y de esta manera no. Me gusta más este horario (invierno) es más fresco, el calor no me agrada”.

René agregó que desde su punto de vista, el cambio no sirvió de nada. “No considero que ahorraba energía. Fue un descontrol para todas las personas”.

¿Ya no volverá?

El dictamen aprobado establece la facultad para que los congresos locales puedan presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión para elegir su propio horario, previa consulta a la población.

GC