Cada cambio va a generar ataques, advierte Alfaro

Durante la toma de protesta de Israel Medina como Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del Estado, advirtió que "cada cambio que hagamos va a generar como respuesta o reacción ataques, descalificaciones e intentos por desacreditar nuestro proyecto", esto en medio de la polémica desatada por la eliminación de instancias como el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) y de Asistencia Social (IJAS).

"Cada cambio que hagamos va a generar como respuesta o reacción ataques, descalificaciones e intentos por desacreditar nuestro proyecto"

Además, resaltó que no va a gobernar "agachado" ante el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con quien ha tenido desencuentros desde que comenzó su mandato, sino que va a pedir un trato digno y justo para la entidad.

"No voy a gobernar para hacer negocios, no voy a gobernar para darle gusto a los medios, no voy a gobernar para cubrir los intereses de los grupos de poder que tienen secuestrado a Jalisco", expresó Alfaro.

Por otra parte, resaltó que la "refundación" va en serio, pues no se puede seguir con la misma Constitución. "Debemos cambiar la forma en que una constitución se puede cambiar sin que sea una decisión de 38 diputados", sino que la voz y diálogo con la gente genere un nuevo acuerdo social "para regir el futuro de Jalisco", explicó.

Recordó que cuando comenzó el partido decían que no se le podía ganar a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), después a Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), sin embargo "nos hicieron los mandados y nos los volverán a hacer en 2021", aseguró el mandatario.

Finalmente, sobre las especulaciones de no tener partido, Alfaro dijo que: "Yo voy a gobernar para todos pero, que quede claro, este gobernador es de Movimiento Ciudadano".

JM