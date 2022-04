COVID en Jalisco: Van en pareja a vacunarse con su cuarta dosis

Desde muy temprano los adultos mayores de 60 años se dieron cita para aplicarse su cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19 en el Auditorio Benito Juárez.

Lo hicieron solos, acompañados de sus hijos y hasta en pareja, como los esposos José Isaack Radillo y Martha Becerra, quienes han estado juntos desde hace 48 años. Ellos aseguraron que asistieron desde hoy a primera hora para sentirse más protegidos al salir y convivir con amigos y familia.

“Está muy rápido, muy sencillo el trámite. Yo creo que eso ayuda bastante para que la gente pueda venir y protegerse. A lo mucho tardamos media hora, es muy rápido”, dijo José Isaack.

“Yo creo que las otras dosis sí nos sirvieron porque pudimos salir un poco más, y afortunadamente no nos pasó nada”, añadió Martha Becerra.

También acudieron Griselda Hernández y Ramiro Esparza, quienes dijeron, todo hacen juntos desde hace 28 años que llevan de casados, y la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna no fue la excepción.

Ellos dijeron que vinieron desde el primer día para mantenerse prevenidos, pues acompañados de los cuidados de siempre y con la inmunización, no les dio COVID-19 en todo lo que va de la pandemia.

“Sobre todo lo hacemos para darles el ejemplo a los que vienen atrás de lo que hay que hacer”, añadió Rodrigo.

Aunque Ángeles Aranda y Gabriel Gallo solo tienen cinco años de casados, también ellos acudieron juntos a aplicarse su cuarta dosis.

“Nosotros somos muy disciplinados, y sobre todo en las vacunas, en la salud”, dijo Ángeles. “Vinimos desde hoy porque sabemos la mentalidad del mexicano que todo deja siempre al último. De una vez les digo que no hay nadie esperando, no hay ninguna cola. Tardamos 20 minutos en lo que te detienen para ver la reacción”, contó por su parte Gabriel.

Pablo Pineda acudió solo. Él dijo que lo hizo porque gracias a las otras tres aplicaciones no se enfermó, por lo cual atendió puntual el nuevo llamado de las autoridades para aplicarse la cuarta dosis.

“Que yo haya sabido no tuve COVID, hay que cuidarse, esa también es la razón. Con las vacunas previas no tuve ningún problema y considero que la razón científica da razón de lo que sirve y de lo que no sirve, y este es el caso de las vacunas. No soy experto en estos temas, pero creo en la ciencia y por eso creo en que hay que vacunarse yo he estado aquí puntual en todas mis vacunas y me he puesto todas las necesarias, es por eso que me siento seguro”, dijo Pablo.

Por su parte, Constantina Hernández Velez, quien asistió acompañada de su hija, señaló que acudió desde el primer día por su cuarta dosis para sentirse más segura de recibir a sus hijos y nietos en casa sin riesgo de contagiarse.

“Sentía que era urgente que me la pusieran ya, a ver si me ayuda la protección para estar más tranquila también de salir a la calle”, manifestó la mujer.

A partir de este miércoles y hasta el próximo 30 de abril, los adultos mayores de 60 años que recibieron su tercera dosis (dosis de refuerzo) cuatro meses atrás, podrán acudir a cualquier Centro de Salud del Sistema de Salud Jalisco, así como al Auditorio Benito Juárez, para recibir la cuarta vacuna contra el COVID-19.

No es necesario hacer cita, las personas interesadas en recibir el biológico solo deben acudir a los puntos de vacunación, presentar su registro en mivacuna.salud.gob.mx, su comprobante de la última dosis recibida y credencial oficial con CURP.

GC