COVID: Aprovechan y se vacunan desde el auto y hasta en bici, con drive thru del IMSS

Desde la mañana de este martes, decenas de personas se dieron cita en el módulo drive thru que instaló el IMSS en la Plaza Brasil de la colonia Monumental para aplicar la vacuna contra COVID.

María Guadalupe Vera fue una de las asistentes. Su hijo la llevó en su auto luego de que ella supiera de la ubicación de este módulo gracias a una publicación que vio en el periódico.

Llegaron alrededor de las 9:00 horas y se formaron en la fila de vehículos, en menos de cinco minutos ya esperaban en el punto de observación para garantizar que no tuvieran ninguna reacción.

“No me dolió ni sentí nada, yo soy de las que no le hacen reacción. Ninguna de las otras vacunas me hizo reacción. Hoy nos pusieron la tercer dosis, nosotros siempre nos hemos vacunado, hay mucha gente reacia que no quiere, pero allá ellos”, contó María Guadalupe, quien añadió, fue muy cómodo asistir a vacunarse desde el auto.

En su bicicleta también fue Óscar Valenzuela. Él contó que al paso vio muy de mañana cuando estaban instalando los módulos, por ello decidió aprovechar que volvía de su trabajo para aplicarse también su tercer dosis.

“Me quedó de pasada, ahorita voy rumbo a mi casa y aproveché que aquí solo piden la identificación. La bicicleta es mi medio de transporte desde hace 15 años, por eso me animé a llegar aquí a este módulo que yo pienso que está muy bien para aquellas personas que no tienen chance de sacar la cita”, dijo Óscar.

De acuerdo con la titular del IMSS en Jalisco, Karla Guadalupe López, si bien se tenía previsto que este módulo operará solo de lunes a viernes de las 8 a las 18:00 horas, logró extenderse para funcionar de lunes a domingo en el mismo horario, a fin de atender al mayor número posible de personas para que puedan completar sus esquemas de vacunación y refuerzos.

“En este módulo los derechohabientes y la ciudadanía en general podrán acceder a aplicarse su vacuna desde la comodidad de su automóvil sin tener que bajar, sin tener que hacer filas y disminuyendo tiempos de espera. Identificamos que en los módulos que tenemos fijos a veces la gente se enfada de tanto tiempo de estar esperando, con las temperaturas altas y a veces la gente se retira, entonces esto les va a brindar el confort de poder venir en su automóvil”, dijo la delegada.

Este módulo, que se suma a los ubicados en 37 clínicas de la Entidad y 23 puntos itinerantes, operará hasta el próximo 30 de abril, día en que concluirá esta jornada de vacunación para completar los esquemas de las personas mayores de 18 años y sus refuerzos.

GC