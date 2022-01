COVID en Jalisco: Hospitales Civiles mantienen baja ocupación pese a incremento de casos

El actual aumento de contagios de COVID-19, no ha provocado que los Hospitales Civiles de Guadalajara (HCG) tengan que ampliar las camas destinadas a pacientes con esa enfermedad. El doctor Mario Márquez Amezcua, titular de la Coordinación General de Epidemiología en los nosocomios, explicó que los 47 pacientes que atienden actualmente representan 5.7% de las 817 camas generales que pueden llegar a habilitar en caso de requerirse.

El especialista recordó que el mayor número de pacientes COVID lo tuvieron el 16 de agosto de 2021, cuando había 260 personas internadas. En la primera ola de contagios, los HCG llegaron a 200 hospitalizados el 20 de enero del 2021.

Márquez Amezcua insistió en la importancia de la vacunación para prevenir cuadros graves, recordó que 96 de cada cien personas que llegan al hospital no estaban vacunadas o no tenían su cuadro completo, mientras que 98 de cada 100 fallecidos por COVID no había recibido el biológico.

“Si ómicron o la variante delta, la que sea, encuentra una persona no vacunada con factores de riesgo es probable que termine en el hospital y tiene mayor riesgo de que muera. Se deben aprovechar las campañas de vacunación y seguir manteniendo las medidas preventivas que ya conocemos”, comentó.

El médico explicó que los casos de vacunados que se complicaron fueron porque presentaban otras enfermedades que agravaron su situación.

