Daniel, de 34 años, logró evitar contagiarse de COVID-19 durante más de dos años. El ingeniero en sistemas y habitante de Guadalajara vio con reservas la eliminación del uso obligatorio del cubrebocas en Jalisco, pero también relajó la medida y a partir del 10 de mayo dejó de usar la mascarilla.

El 26 de mayo dio positivo a COVID y lo atribuye a que dejó de usar el cubrebocas y sólo se lo ponía en el transporte público, hospitales, aeropuertos y centrales camioneras .

“Sí fue derivado por no usar el cubrebocas. Me enteré que salí positivo hace una semana, el jueves 26 de mayo. Me hice prueba rápida en farmacia y salió positivo. Los síntomas los comencé a sentir desde el lunes 23 de mayo”, comentó.

Confía en la vacuna

El experto en programación contó que tiene tres vacunas contra el coronavirus, dos de AstraZeneca y la última de Moderna, porlo que se sintió protegido contra un cuadro grave de la enfermedad.

“En lo que iba de la pandemia, un poco más de dos años, no había presentado ningún síntoma. Ya me siento mejor, ya pasó una semana, no tengo ninguna molestia, solamente la tos y un poco de cansancio”.

Recomienda seguir usando el cubrebocas

Contagiarse recientemente del virus le trajo a Daniel un gran aprendizaje para seguir usando el cubrebocas en espacios concurridos como plazas y centros comerciales, aunque sea opcional ya en Jalisco.

“En mi parte seguiría con las recomendaciones como estaban en tiempo de la pandemia con mayores casos, hasta que esté completamente erradicado, sobre todo en lugares concurridos (seguir usando la mascarilla)”, acotó.

Este medio de comunicación publicó que los contagios de COVID se han duplicado desde que se retiró el uso del cubrebocas.