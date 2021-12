COVID en Jalisco: Anuncian el fin del transporte de Conexión Médica; mira cuándo

Berenice Vázquez, enfermera en el Hospital General de Occidente, fue una víctima de los ciudadanos cuando recién comenzó la pandemia del COVID-19: la bajaron del camión solo por portar su uniforme.

“Los ciudadanos le exigieron al chofer que me bajara porque yo trabajo en un hospital COVID-19 y podía transmitir el virus. Me bajé del transporte público y me sentí humillada. Después nos brindaron el apoyo con Conexión Médica y me sentí aliviada”, compartió.

Luego de las agresiones ocurridas a personal médico en el transporte y vía pública, como a Berenice, el Gobierno de Jalisco implementó el apoyo a las enfermeras y al personal de salud a través de rutas exclusivas y gratuitas que comenzaron a operar el 6 de abril de 2021.

Sin embargo, tras una “normalización” de la pandemia y el cese de las agresiones, Diego Monraz, secretario de Transporte, informó que el servicio llegará a su fin el próximo 31 de diciembre.

“Fueron más de 20 meses en los que el promedio de viajes de usuarios fue de más de 800 usuarios. Tan solo en 2021 hubo 296 mil viajes y en 2020 hubo 212 mil”, señaló.

El servicio se realizó con camionetas de transporte escolar que, a partir de enero, volverán a operar como tal por el regreso a clases presencial.

Las rutas tuvieron horarios de 5:00 a 8:00 horas, de 12:00 a 16:00 horas y 19:00 a 22:00 horas, con frecuencia de 25 minutos.

Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud Jalisco, agregó que desde que inició la pandemia se dijo que lo más importante era cuidar las vidas, pero también “cuidar a quien nos cuida”.

Recordó que, además de “Conexión Médica”, también se abrió un área en la Procuraduría especializada en delitos contra personal de la salud.

“Hoy a dos años de que se hizo el anunció del virus en Wuhan, China, hemos aprendido muchas cosas del virus, como que muta, y hoy no podemos bajar la guardia. Estamos en un momento en el que las enfermedades respiratorias aumentan”.

Señaló que aunque se ha avanzado mucho en vacunas, estas no previenen el contagio, sino que lo hace el uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos.

Por su parte, Bernardo Santana, director del programa Conexión Médica, añadió que la estrategia también se brindó en Ciudad Guzmán. Detalló que requirió una inversión de poco más de 68 millones de pesos.

