Este viernes el gobernador de Jalisco celebró que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitiera el fin de la “emergencia sanitaria” declarada en enero de 2020 por la enfermedad del COVID-19.

Sin embargo, dijo, no se trata de que la enfermedad haya terminado, por lo que los monitoreos de salud continuarán por parte de las autoridades sanitarias.

“Fue una historia que de verdad la entendemos como muy dura para todos, el mayor desafío de mi carrera. Y escuchar hoy el anuncio de verdad que fue una sensación de alivio por un lado, pero también de no bajar la guardia, la enfermedad no ha desaparecido. Hay que seguir atentos”, expresó el mandatario estatal.

Por otra parte, el Goberndador de Jalisco señaló que determinó, junto con el sectretario de Salud del Estado, Fernando Petersen, que dejarán de darse a conocer los recuentos diarios de contagios y muertes del virus, por lo que ahora sólo se contará con las cifras dadas a conocer por la Federación.

Respecto del tema de la vacunación contra el coronavirus, el mandatario señaló que habrá que esperar a que el Gobierno Federal defina con más criterios y precisión con los que se seguirán las siguientes etapas de la vacunación.

“Me parece que eso todavía no está claro, y mientras eso no suceda prefiero no entrar en descalificaciones, simplemente hay que explicar que es una decisión que debe tomar la autoridad federal y nosotros vamos a participar en el análisis de los pasos a seguir”, finalizó.

No es el fin de la pandemia

La OMS declaró el fin de la emergencia sanitaria, lo que significa que la enfermedad no presenta una emergencia sanitaria internacional; sin embargo, esto no quiere decir que la pandemia haya concluido, pues de acuerdo con la organización, la enfermedad todavía representa riesgos como un brote epidémico propagado a nivel internacional ya que aun no existe inmunidad a él, el virus todavía es capaz de producir casos graves de la enfermedad y todavía se propaga de persona a persona de forma eficaz.

