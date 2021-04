COVID-19 en Jalisco: Falso, audio sobre aplicación de vacuna en CUCEA a menores de 60 años

A través de redes sociales ha circulado un audio donde se afirma que en el módulo de vacunación contra el COVID-19 ubicado en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) se aplicará la dosis a personas menores de 60 años, ante lo cual la Universidad de Guadalajara aclara que es falso.

“Buen día vecinos, les comento que si tienen personas mayores de 50 años y quieran vacunarse contra el COVID en el CUCEA están vacunando porque ya no está yendo la gente mayores de 60, al parecer ya no hay o no tienen la intención de vacunarse”, se escucha en el audio.

Al punto ya han comenzado a acudir personas de más de 50 años, argumentando que fueron informados de que podrían recibir la vacuna, por lo que las autoridades hacen un llamado a hacer caso omiso de lo mencionado en la grabación, donde se indica que hay muy poca gente recibiendo el biológico.

“Están empezando a vacunar a gente de 50 en adelante. Entonces quien guste ir en el CUCEA, se los digo porque ahí está mi hija haciendo el servicio y me dice esa es la información. Espero les sea útil, me dice que hay poca gente se va muy rápido, dice que no hay fila”.

