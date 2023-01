Tras la circulación de videos en los cuales se observa a presuntos integrantes del crimen organizado entregando juguetes y regalos a niñas y niños de la colonia El Retiro, en Guadalajara, el presidente municipal Pablo Lemus Navarro aconsejó no aceptar estos productos.

“No es bueno caer en estos juegos, en recibir algunas dádivas para que después sus propios seres queridos sean víctimas de desaparición o de alguna adicción por parte de estos grupos”.

Dijo que aunque no niegan que estos hechos sucedieron, la policía de Guadalajara no recibió ningún llamado de que hubiera alguna situación de emergencia, porque en los videos que obtuvieron solamente se ven personas en camionetas que reparten juguetes, las cuales no iban armadas ni con logotipos de ningún grupo criminal.

“Hacemos un llamado a la ciudadanos a no caer en estos juegos o situaciones que son completamente engañosos para la ciudadanía. Una familia puede recibir un juguete de buena fe, pero en el fondo de las cosas, el perjuicio puede ser 100 veces mayor que el beneficio que van a recibir”.

JM