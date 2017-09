Buscan duplicar número de policías en la ZMG para 2022

Como una medida para combatir la inseguridad y dignificar la labor policial, el Consejo Ciudadano de Seguridad propone un plan a cinco años para duplicar el número de elementos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).



Adolfo Caballero Mier, coordinador de la mesa de seguridad de SOS Jalisco, explicó que actualmente se cuenta con un promedio de 1.4 policías por cada mil habitantes cuando deberían ser al menos 2.8 elementos por millar.



"Tenemos menos policías de los que deberíamos tener. Sin embargo este número, mencionaron algunos expertos, no es necesariamente 2.8 pues depende por ejemplo de cuánta investigación lleven a cabo y de las funciones que requieren más elementos y tiempo. Este es el número lógico y de momento es el objetivo al que nos vamos a orientar".



"Nuestra solicitud como sociedad es que a partir del 2018 se incluya en el presupuesto que propondrá el gobernador una partida para incrementar el número de policías en un plan que nosotros sugerimos sea a cinco años para cubrir el número de elementos que deberíamos tener".



Caballero Mier explicó que se deberán contratar al menos mil 200 policías cada año, los cuales deberán estar bien capacitados para no sólo incrementar el número, sino la calidad. Indicó además que pedirán capacitación continua y mejor equipamiento.



"No nada más hay que mejorar la fuerza y la calidad, también deben estar equipados para hacer correctamente sus labores".



Omar Luna, representante de la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS), señaló que la propuesta complementa a la homologación salarial la cual ayudará a incrementar el estado de fuerza en los municipios pequeños de la metrópoli.



Comentó que por la disparidad salarial, algunos aspirantes de municipios pequeños que pasan las pruebas de control y confianza preferían irse a demarcaciones con mejores sueldos.



"Se pretende dignificar a la policía reconociendo que si en una misma área metropolitana se tienen problemas similares, es precisa esa homologación. A trabajo igual corresponde salario igual".



Por otro lado, el Consejo Ciudadano de Seguridad indicó que se requieren reformas para garantizar autonomía presupuestaria y recursos suficientes al Poder Judicial.

