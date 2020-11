Botón de emergencia: Taxistas inconformes con tarifas solidarias dejaron de prestar servicio 

Por considerar que la tarifa solidaria no era justa, alrededor de 6 de cada 10 taxistas decidieron no trabajar durante el fin de semana, calculó Jesús Salazar Álvarez, integrante de la Union de Taxistas Económicos de Jalisco; dijo que esto provocó que faltaran vehículos de alquiler ante la alta demanda de servicio que tuvieron en los primeros días de las restricciones del botón de emergencia.

El representante de los choferes consideró que es mejor que quienes no están de acuerdo con la tarifa no trabajen y no pretendan aplicar cobros abusivos para sacar provecho de la situación.

“Estimo que estuvimos trabajando alrededor del 30 o 40% únicamente del total de taxistas en la ciudad. Muchos pararon por considerar que la tarifa es injusta. La tarifa puede ser injusta en algunas partes, pero se recupera con el volumen de servicios que tuvimos lo que nos ayudó a todos”, argumentó.

Salazar Álvarez explicó que en general a quienes trabajaron y respetaron los costos les fue bien, pues lo bajo de la tarifa se compensó con la alta cantidad de viajes que hicieron.

Sancionan a 184 taxistas

La Secretaría de Transporte (Setran) informó que en los operativos de supervisión que realizan aplicaron 184 infracciones a taxis. Además, revisaron a cien vehículos particulares para corroborar que no se tratara de empresas de redes de transporte; aunque en ese caso no reportaron sanciones.

Con la activación del botón de emergencia por la alta incidencia de COVID-19, el Gobierno del Estado determinó que los taxis prestarían servicio sin restricción de horarios, pero tendrían que aplicar tarifas solidarias. Determinaron que dentro del Periférico deben cobrar de 35 a 45 pesos, en una segunda zona más allá de Periférico aplica de 60 a 70 pesos y en una tercera zona hacia Tlajomulco y viajes al aeropuerto pueden cobrar de 150 a 160 pesos.

Los usuarios pueden denunciar cobros indebidos al teléfono 38192400 extensiones 12419, 12425 y 12426. También en las redes sociales de la Secretaría de Transporte.

LS