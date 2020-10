Denuncian tarifas altas de taxis durante fin de semana

Jorge Barajas trabaja en el Centro de Guadalajara. Es montacargas. Desde hace más de una hora permanece en el sitio tratando de encontrar un buen precio, “para ahora sí, ya animarme a irme” comentó.

Jorge se dirige a unos minutos del Centro de Tlaquepaque. Todas las negociaciones superan los 120 pesos. Finalmente un taxista le ofrece cobrarle 100 pesos por recorrer menos de siete kilómetros y llegar al sitio. Jorge lo lamenta, pero se decide a subirse. “Ni modo, me podría haber ido peor” comentó.

Durante el anuncio de suspensión de actividades, el Gobierno de Jalisco estableció que el transporte público sería exclusivo para personal médico y de seguridad, también prohibió el uso de conductores por plataforma y aclaró que la única modalidad sería a través de taxis.

Aseguró que dichos taxis aplicarían una tarifa solidaria. Sin embargo, si los taxistas que negociaban con Jorge hubieran respetado la medida, el costo del viaje debió ser entre 35 a 45 pesos.

En el mismo caso está Jacqueline, una chica que trabaja en una farmacia ubicada en Belisario Dominguez, en la colonia Independencia, de Guadalajara. A las seis de la mañana acudió a la habitual parada de camión. Al intentar subirse, no se lo permitieron. “Tenía entendido que sí, incluso presenté mi gafete, pero me hicieron bajarme”.

La joven intentó tomar un servicio por plataforma, pero no se encontraba en servicio. Paró algunos taxis, pero le ofrecían una tarifa de 130 pesos por menos de tres kilómetros.

“Tuve que marcarle a un familiar, despertarlo y pedirle de favor que me llevase a mi trabajo en su carro, porque la tarifa era muy cara y me decían que se debía a la hora y a que no había otro servicio de transporte. No podía irme caminando aunque esté cerca, porque es muy inseguro” comentó Jacqueline.

De regreso a su trabajo intentó tomar un taxi para evitar el sol, pero le cobraban 70 pesos. “Cuando habitualmente gasto 20 pesos, ahora hubiera gastado 200 pesos, es increíble, por eso mejor me regreso caminando a casa” relató la joven.

German Mayorquin, secretario de la Federación de Trabajadores Autotransportistas y Similares del Estado de Jalisco (Fetasej) reconoció que existen conductores que han abusado de la situación. “Hemos estado todo el día comunicando a los taxistas, para que respeten el convenio establecido, en esta situación de crisis sanitaria, no se toleran ese tipo de acciones”. recalcó.

Hasta la noche de ayer, la Secretaría de Transporte (Setran) había infraccionado a 26 taxistas, pero explicó ninguno por tarifa alta.

NR